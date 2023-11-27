Несмотря на сильные снегопады, ни один рейс не отменен – УЗ

фото: уз

Поезда "Укрзализныци" продолжают курсировать по стране, несмотря на сильные снегопады, ни один рейс не отменен, некоторые поезда дальнего следования следуют с отклонением от графика более чем на час.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ отметили, что усилят предложение по наиболее заснеженным регионам:

+4 вагона поезда №106 Одесса - Киев 27 ноября;

+4 вагона поезда №248 Киев - Одесса 27 ноября;

+4 вагона поезда №248 Одесса - Киев 28 ноября;

+4 вагона поезда №779 Сумы - Киев 28 ноября.

Из-за непогоды некоторые поезда дальнего сообщения следуют с отклонением от графика более чем на час:

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№247/248 Одесса - Киев,

№11/12 Одесса - Львов,

№7/8 Одесса - Харьков,

№53/54 Одесса - Днепр,

№253/254 Одесса - Кривой Рог,

№119/120 Львов - Запорожье.

При этом Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

"В сутки с 26 на 27 ноября 2023 года снегопады наблюдались во всех регионах страны, толщина снежного покрова местами достигала 50 см. В целом железнодорожники убрали от снега около 5,4 тыс стрелочных переводов и 36 пассажирских платформ. В мероприятиях по снегоборьбе приняли участие почти 2,5 тыс железнодорожников", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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