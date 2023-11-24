USAID допоможе "Укрзалізниці" збудувати євроколію до Львова

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе "Укрзалізниці" модернізувати дільницю від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів). Також агентство сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до системи TEN-T.

Відповідний меморандум сторони підписали 24 листопада 2023 року, повідомляє пресслужба УЗ.

"Одна з важливих задач для збільшення експортної спроможності - модернізація та заміна колій, у разі необхідності - побудова нових. Підписання Меморандуму з USAID матиме відчутний вплив на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом.

Також важливо, що ця колія використовуватиметься не тільки для вантажних, але й для пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС", - заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Від УЗ документ про наміри підписали голова правління Євген Лященко та член правління товариства Вячеслав Єрьомін. Від USAID - виконувач обовʼязків директора Місії в Україні Енн Хоппер.

"Сьогоднішній меморандум сприяє сталому та стійкому розвитку української економіки.

Завдяки інвестиціям в українську залізничну систему ми розширюємо потужності транспортування вантажів в Україну та з України на світові ринки, а також інтегруємо Укрзалізницю в Транс’європейську транспортну мережу Європейського Союзу", - зазначила виконувач обовʼязків директора Місії в Україні Енн Хоппер.

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Зокрема, на дільниці від Мостиської до Львова планують побудувати євроколію шириною 1435 мм.

"На шляху України до ЄС продовжуємо реалізацію інфраструктурних євроінтеграційних проєктів. Разом із розбудовою сухопутних переходів працюємо над продовженням колії 1435 мм вглиб країни. Одна з найперспективніших дільниць - це Мостиська - Львів. Вона може слугувати для розвитку вантажних та пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС.

Також маємо розширювати свою присутність у залізничній системі TEN-T для створення альтернативних шляхів експорту українського продовольства. Дякую USAID за партнерство та підтримку в цьому питанні", - додава голова правління УЗ Євген Лященко.

Від початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році USAID надало урядові України допомогу вартістю понад 21,7 млрд доларів, що робить його одним із найбільших двосторонніх донорів України. Ці кошти забезпечують реалізацію заходів на підтримку розвитку економіки, демократії та врядування, програм у сфері охорони здоров'я, а також надання гуманітарної допомоги, додали в компанії.

Раніше агентство США з міжнародного розвитку передало Укрзалізниці 105 дизель-генераторів. Також УЗ та DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Економічна підтримка України", що фінансується USAID.

Економічна правда