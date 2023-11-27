Запорожская АЭС целый день была на грани отключения – Энергоатом

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Запорожская АЭС 26 ноября целый день находилась на грани очередного блэкаута из-за отключения последней линии ее связи с энергосистемой Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"26 ноября 2023 года в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции отключилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой Украины - ВЛ-750 кВ ЗАЭС - "Днепровская". Три других линии были повреждены еще раньше во время российских обстрелов", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ сообщили, что в это время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

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Также на четвертом энергоблоке произошло частичное обесточивание с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут после этого выключили вручную. В "Энергоатоме" утверждают, что такие ситуации свидетельствуют о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки

Добавляется, что поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. В течение этого времени ЗАЭС находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии 330 кВ.

Напомним:

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Некомпетентные действия российских оккупантов и работников "Росатома" 14 ноября привели к частичному блэкауту на Запорожской АЭС.