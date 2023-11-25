Україна до 2026 року планує самостійно забезпечувати половину потреб у ядерному паливі

фото: Енергоатом

До 2026 року Україна завдяки власному виробництву планує наполовину забезпечувати себе ядерним паливом, а іншу половину отримувати від партнерства з Westinghouse.

Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін під час робочого візиту до одного з відокремлених підрозділів НАЕК, передає пресслужба компанії.

За його словами, прогрес та подальший розвиток нашого власного виробництва закріпить остаточний відхід від технологій з рф. Зокрема, Україна продовжує ліцензування, яке має завершитися вже цього року, аби наростити промислове виробництво хвостовиків тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, які підприємство "Енергоатома" реалізує за технологією компанії Westinghouse.

Також аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет у 2024 році.

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"Ми рухаємося у тому темпі, на який і розраховували від самого початку. Наступне завдання – будівництво нової лінії збірки. За нашими планами, вже з 2026 року завдяки власному виробництву Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse", – зазначив Котін.

Додається, що українські інженери-атомники виготовляють елементи для палива, яке потім використовується в енергоблоках ВВЕР-440 радянської розробки.

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"Енергоатом" відправив першу партію видобутого в Україні урану канадському стратегічному партнеру.