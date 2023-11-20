Всі дев’ять атомних блоків на українських АЕС під’єднали до енергосистеми 

Фахівці НАЕК "Енергоатом" завершили планові ремонти на останньому, дев’ятому атомному блоці української АЕС. Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими та морозів. І це надзвичайно важливо, адже саме атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії. Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник відомства додав, що фахівці Енергоатома спільно з партнерами з компанії Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції.

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Нагадаємо:

Колегія Держатомрегулювання 2 листопада визнала можливим продовження експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС ще на 10 років, водночас уперше зробила такий висновок згідно із "західними стандартами".









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