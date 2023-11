Боголюбов, намагаючись уникнути судового позову у Лондоні, заплатив дружині £7 мільйонів

Генадій Боголюбов

Генадій Боголюбов заплатив своїй дружині 7 млн фунтів стерлінгів, щоб вона покинула Лондон, оскільки мільярдер намагався уникнути судового позову проти себе та Ігоря Коломойського у справі ПриватБанку.

Про це повідомляє The Standard.

Згідно з документами суду Боголюбов, який роками жив у особняку на Белгрейв-сквер, заплатив своїй колишній дружині Софії 7 млн фунтів стерлінгів, одночасно "погрожуючи припинити виплату аліментів на утримання власних дітей", якщо вона не переїде.

Наміром колишнього власника Приватбанку було довести, що ні він, ні його сім'я вже не проживають в Британії, і тому англійська Феміда просто не має підстав розглядати позов у Лондоні щодо його дій під час керування банком.

"Але хоча його дружина виїхала з Лондона, суддя пізніше постановив, що справа може розглядатися в Лондоні, і пан Боголюбов, який також купив будинок у Белгравії та ще один будинок на Ітон Плейс, зараз судиться з паном Коломойським через державний банк у довготривалому судовому процесі у Високому суді, який, як очікується, завершиться винесенням рішення в 2024 році", – йдеться в повідомленні.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту підтвердила, що Приватбанк до націоналізації був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвело до збитків в 5,5 млрд доларів.

Ексакціонери банку оскаржують рішення про націоналізацію у низці українських та закордонних судів.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Через рік суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова. При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих вимог проти ексакціонерів щонайменше на кілька мільйонів доларів.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

У лютому 2023 року Високий Суд Лондона розширив можливості для всесвітнього арешту активів ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У Приватбанку очікують, що рішення Високого суда Лондона по суті у справі проти ексвласників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова з'явиться на початку наступного року.