ПриватБанк подав касацію щодо рішення по виплаті 17,5 мільйонів доларів ексдружині Боголюбова

ПриватБанк подав касаційну скаргу до Верховного Суду щодо незаконного рішення в справі Олени Боголюбової та звернувся до очільників Мін'юсту та НБУ з проханням взяти під особистий контроль ризик примусового списання з банку $17,5 млн.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"1 серпня 2022 ПриватБанк подав касаційну скаргу до Верховного Суду щодо неправомірного рішення Дніпровського апеляційного суду (судді В. С. Городнича, І. Ю. Ткаченко, М. Ю. Петешенкова) про стягнення з ПриватБанку на користь колишньої дружини партнера І. В. Коломойського та екс власника ПриватБанку Г. Б. Боголюбова О. Л. Боголюбової грошових коштів на суму, що загалом перевищує 17,5 млн доларів США.

Дане рішення апеляційного суду, прийняте всупереч нормам чинного законодавства, не просто завдає збитків державі та принижує авторитет судової влади. Під час війни, на фоні титанічних зусиль усієї країни, спрямованих на економічне виживання, свавільне рішення суддів на користь особи, пов’язаної з колишніми власниками банку, є, без перебільшення, проявом особливого цинізму, що межує з мародерством", - йдеться у позиції держбанку.

У банку додали, що "з метою недопущення зухвалого пограбування державного банку в цей складний для країни час, а також з огляду на значний суспільний інтерес та неминучий публічний резонанс", офіційно звернулись до міністра юстиції Дениса Малюськи та голови НБУ Кирила Шевченка "із проханням звернути особливу увагу на кричущу незаконність та цинічність даної справи".

У своєму зверненні до очільників Мінюсту та НБУ банк також закликав їх взяти на особистий контроль питання примусового виконання неостаточного рішення Дніпровського апеляційного суду та "вжити заходів, спрямованих на недопущення порушення законних прав АТ КБ "ПриватБанк" та захисту інтересів держави".

"ПриватБанк продовжує боротись за справедливість і зробить все можливе, щоб в найкоротший термін досягти скасування незаконного рішення у Верховному Суді і не допустити, щоб під час війни корумповані судді цинічно давали можливість колишнім власникам ПриватБанку та їхнім сателітам зухвало грабувати державу", - додали у фінустанові.

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Нагадаємо:

Дніпровський апеляційний суд вирішив стягнути з державного Приватбанку 17,5 млн доларів на користь Олени Боголюбової, ексдружини колишнього акціонера банку Геннадія Боголюбова.

Економічна правда