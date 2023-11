Боголюбов, пытаясь избежать судебного иска в Лондоне, заплатил жене £7 миллионов

Геннадий Боголюбов

Геннадий Боголюбов заплатил своей жене 7 млн фунтов стерлингов, чтобы она покинула Лондон, поскольку миллиардер пытался избежать судебного иска против себя и Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.

Об этом сообщает The Standard.

Согласно документам суда Боголюбов, который годами жил в особняке на Белгрейв-сквер, заплатил своей бывшей жене Софии 7 млн фунтов стерлингов, одновременно "угрожая прекратить выплату алиментов на содержание собственных детей", если она не переедет.

Намерением бывшего владельца Приватбанка было доказать, что ни он, ни его семья уже не проживают в Британии, и поэтому английская Фемида просто не имеет оснований рассматривать иск в Лондоне относительно его действий во время управления банком.

Реклама:

"Но хотя его жена уехала из Лондона, судья позже постановил, что дело может рассматриваться в Лондоне, и господин Боголюбов, который также купил дом в Белгравии и еще один дом на Итон Плейс, сейчас судится с господином Коломойским через государственный банк в длительном судебном процессе в Высоком суде, который, как ожидается, завершится вынесением решения в 2024 году", - говорится в сообщении.

Напомним:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка". Детективное агентство Kroll по итогам аудита подтвердило, что Приватбанк до национализации был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в 5,5 млрд долларов.

Реклама:

Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

Через год суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова. При этом судья признал наличие у банка обоснованных требований против экс-акционеров по меньшей мере на несколько миллионов долларов.

Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

В феврале 2023 года Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В Приватбанке ожидают, что решение Высокого суда Лондона по существу в деле против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова появится в начале следующего года.