Мін'юст США і SEC почали розслідування щодо Freedom Holding, власник якого потрапив під санкції України

Тимур Турлов Reuters

Казахстанський фінтех-холдинг Freedom Holding, акції якого котируються на біржі Nasdaq, перебуває під слідством федеральних прокурорів США та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

Про це пише CNBC.

За даними телеканалу, слідчі вивчають питання, що стосуються системи внутрішнього контролю, інсайдерських операцій і дотримання санкцій.

Згідно з документами, з якими ознайомилось CNBC, офіс Комісії з цінних паперів і бірж США в Бостоні вже кілька місяців перевіряє Freedom.

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"Компанія зі штаб-квартирою в Алмати, Казахстан, має ринкову капіталізацію 5 мільярдів доларів і контролюється 35-річним мільярдером Тимуром Турловим, колишнім громадянином Росії, який володіє мажоритарним пакетом акцій.

Прокуратура штату Массачусетс також робить попередні запити щодо Freedom, свідчать документи, з якими ознайомився телеканал. Такі запити часто відбуваються після того, як цивільне розслідування виявляє докази можливих злочинів", - пише CNBC.

Акції Freedom Holding впали на 9,3% після новини CNBC.

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Телеканал повідомляє з посиланням на джерела та документи, з якими він ознайомився, що розслідування SEC і Мін'юсту США ретельно вивчають внутрішній контроль і офшорні операції компанії, а також заяви Турлова про те, що Freedom може надати доступ своїм клієнтам, переважно з Росії, до "перспективних IPO у США".

Турлов і Freedom Holding знають про розслідування SEC, яке триває вже кілька місяців, повідомило CNBC ознайомлене дждерело. Міністерство юстиції США почало займатися цими питаннями нещодавно, свідчать документи.

Розслідування такого роду можуть тривати роками і можуть не призвести до кримінальних або цивільних звинувачень. Досі не було жодних офіційних звинувачень або заяв про правопорушення.

Турлов не відповів на запит CNBC про інтерв'ю, але в інтерв'ю, опублікованому казахстанським виданням 5 жовтня, він визнав, що "майже всі світові регулятори прийшли до нас цього літа".

Freedom Holding відмовилася від коментарів. Представник Комісії з цінних паперів і бірж США повідомив CNBC, що вона не коментує наявність або відсутність розслідування. Представник Міністерства юстиції США відмовився від коментарів.

Згодом представник Freedom Holding заявив, що компанія не володіє інформацією про розслідування щодо нього Мін'юсту США.

"Ми не володіємо інформацією про наявність розслідування Мін'юсту США, водночас ми активно взаємодіємо з SEC з усіх питань, які виникають у держорганів, і завжди максимально відкриті", - кажуть у компанії.

За його словами, регулятори зобов'язані проводити перевірки за фактом публічних звинувачень, поширених у медіа: "Ми не здивуємося такому і абсолютно впевнені в тому, що кваліфіковано спростуємо всі пред'явлені звинувачення".

У серпні інвестиційно-дослідницька Hindenburg Research опублікувала розслідування про Freedom Holdings, у якому звинуватила компанію в "нахабному ухиленні від санкцій", фальсифікації виручки, ризикованих операціях із коштами клієнтів і маніпулюванні ринком.

За версією Hindenburg, після початку повномасштабної війни в Україні Freedom продала російський бізнес топ-менеджеру за 140 млн дол, "щоб не потрапити під санкції", але контроль у компанії, як і раніше, належить Турлову.

У розслідуванні йдеться, що Freedom продовжує вести бізнес у Росії і "відкрито нехтує санкціями". Freedom Holding назвала розслідування "спекуляцією і набором нічим не підтверджених фактів".

Hindenburg Research – це так звана компанія-шортселлер. Її основним заробітком є проведення розслідувань, за підсумками яких вони очікують на падіння акцій компанії, роботу якої вони розслідують. У Hindenburg цього не приховують. Водночас сказати, що Hindenburg може оббріхувати компанії, аби заробити на падінні їх акцій, було б несправедливо. Аби надалі заробляти, їй потрібно мати хорошу репутацію, тому вона не зацікавлена в оприлюдненні відвертої брехні.

Читайте детальніше про холдинг в статті: Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?

Нагадуємо:

У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.

Національний банк та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляють зміни до законодавства, які дозволять повернути гроші вкладникам підсанкційної "Фрідом Фінанс".

Власник Freedom Holding Тимур Турлов, проти якого Україна запровадила санкції, може бути фактичним власником "Скай Банку".

Економічна правда