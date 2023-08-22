Падіння рубля минулого тижня сколихнуло валютний ринок Казахстану

Короткочасний обвал рубля минулого тижня сколихнув валютний ринок Казахстану, підкресливши, що ризики можуть поширитися навіть на сусідню країну, яка вважається найменш вразливою до потоків російського капіталу.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що падіння казахстанського тенге тривало до п'ятниці минулого тижня. Коли центральний банк Казахстану спробував розібратися в причинах знецінення тенге, він виявив, що падіння було "реакцією на ослаблення рубля", сказала заступниця голови Алія Молдабекова.

У понеділок Тенге мало змінився щодо долара після зміцнення майже на 2% в п'ятницю після п'яти днів втрат.

Реклама:

За словами Молдабекової, зв'язок між обмінними курсами рубля і тенге по відношенню до долара зберігається, проте зараз вже немає високої або лінійної кореляції, як це було раніше.

"Національний банк Казахстану не втручався у валютний ринок під час розпродажу. Однією з причин девальвації було небажання експортерів продавати валюту в очікуванні подальшого ослаблення тенге після початкового падіння рубля", – йдеться в повідомленні.

Додається, що широкі економічні та комерційні зв'язки протягом тривалого часу призводили до того, що національні валюти РФ та Казахстану часто рухалися в ногу одна з одною. РФ є найбільшим торговельним партнером Казахстану, а їхній кордон є другим за довжиною у світі після кордону між США та Канадою.

Реклама:

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін у середу обговорить з російськими посадовцями посилення валютного контролю після того, як надзвичайне підвищення ставки на 3,5 відсоткових пункти не змогло зупинити падіння рубля.

Економічна правда.