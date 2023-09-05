Підсанкційному засновнику Freedom Finance може належати один з українських банків

Власник Freedom Holding Тимур Турлов, проти якого Україна запровадила санкції, може бути фактичним власником "Скай Банку".

Про це ЕП повідомили співрозмовники на банківському та фондовому ринках, йдеться у статті.

За даними Нацбанку, формальним власников і головою наглядової ради "Скай банку" є громадянин Казахстану Аріф Бабаєв. Проте, за словами співрозмовників ЕП на банківському та фондовому ринку, банк належить Турлову. Торік він відмовився від громадянства РФ та став громадянином Казахстану.

З кінця 2019 року бізнесмен намагався офіційно оформити контроль над "Скай банком". 29 грудня 2019 року він подав до НБУ пакет документів на його купівлю. 19 листопада 2020 року Нацбанк відмовив Турлову, аргументуючи це тим, що це могло "загрожувати інтересам вкладників та інших кредиторів банку".

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Крім цього ЕП з’ясувала, що Турлов готувався до купівлі банку ще до офіційного подання документів регулятору. Навесні та восени 2019 року Freedom Finance Europe надала "Скай банку" 2 млн дол та 37 млн грн у вигляді субординованого боргу.

"Особливість цього боргу полягає в тому, що він є складовою капіталу банку. Такі позики надають власники банку або пов’язані з ними особи. Також субординований борг може конвертуватися в акції банку. Ймовірно, саме така операція могла бути частиною загального процесу купівлі банку Турловим", – пояснюється в статті.

Також за даними джерел ЕП на фондовому ринку та в системі банківського нагляду, значна частина транзакцій "Фрідом фінанса" проходила через "Скай банк". Також цю співпрацю підтвердили клієнти "Фрідома".

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Після відмови НБУ Турлов, ймовірно, міг придбати "Скай банк" неофіційно, домовившись з його формальним власником Бабаєвим. У "Фрідом фінансі" відповіли, що банк був лише "одним з кількох обслуговуючих банків", а з Бабаєвим компанія "не має жодних зв'язків".

НБУ має право встановлювати реальних власників банків, які можуть управляти ними без формальних підстав. Якщо за результатами такого розслідування виявиться, що банком володіє інша людина, то фактичний власник зобов’язаний формалізувати свій вплив та погодити це з НБУ. Однак підсанкційним особам заборонено набувати чи збільшувати свою участь у банках.

Наразі в Нацбанку не бачать підстав вважати Турлова власником "Скай банку".

"Національний банк не визначав наявність значного чи вирішального впливу Турлова Т. Р. на діяльність банку та не визнавав його власником істотної участі в ньому незалежно від формального володіння", – відповіли в Нацбанку.

Якщо регулятор визнає Турлова власником банку, то його можуть вивести з ринку через запроваджені проти бізнесмена санкції.

Читайте більше в статті: Держава заблокувала мільярди гривень клієнтів "Фрідом фінанса". Чи отримають українці гроші?

Нагадуємо:

У листопаді 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупинила дії ліцензій компанії ТОВ "Фрідом Фінанс Україна", яку було включено до українського санкційного списку.

Національний банк та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробляють зміни до законодавства, які дозволять повернути гроші вкладникам підсанкційної "Фрідом Фінанс".