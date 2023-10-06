Минюст США и SEC начали расследование против Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Тимур Турлов Reuters

Казахстанский финтех-холдинг Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq, находится под следствием федеральных прокуроров США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Об этом пишет CNBC.

По данным телеканала, следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций.

Согласно документам, с которыми ознакомилось CNBC, офис Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Бостоне уже несколько месяцев проверяет Freedom.

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"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, который владеет мажоритарным пакетом акций.

Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы в отношении Freedom, свидетельствуют документы, с которыми ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование обнаруживает доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

Акции Freedom Holding упали на 9,3% после новости CNBC.

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Телеканал сообщает со ссылкой на источники и документы, с которыми он ознакомился, что расследования SEC и Минюста США тщательно изучают внутренний контроль и офшорные операции компании, а также заявления Турлова о том, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Турлов и Freedom Holding знают о расследовании SEC, которое длится уже несколько месяцев, сообщил CNBC ознакомленный источник. Министерство юстиции США начало заниматься этими вопросами недавно, свидетельствуют документы.

Расследования такого рода могут длиться годами и могут не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о правонарушениях.

Турлов не ответил на запрос CNBC об интервью, но в интервью, опубликованном казахстанским изданием 5 октября, он признал, что "почти все мировые регуляторы пришли к нам этим летом".

Freedom Holding отказалась от комментариев. Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщил CNBC, что она не комментирует наличие или отсутствие расследования. Представитель Министерства юстиции США отказался от комментариев.

Позже представитель Freedom Holding заявил, что компания не владеет информацией о расследовании в отношении него Минюста США.

"Мы не владеем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем вопросам, которые возникают у госорганов, и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнем все предъявленные обвинения".

В августе инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в "наглом уклонении от санкций", фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.

По версии Hindenburg, после начала полномасштабной войны в Украине Freedom продала российский бизнес топ-менеджеру за 140 млн долл, "чтобы не попасть под санкции", но контроль в компании по-прежнему принадлежит Турлову.

В расследовании говорится, что Freedom продолжает вести бизнес в России и "открыто пренебрегает санкциями". Freedom Holding назвала расследование "спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов".

Hindenburg Research - это так называемая компания-шортселлер. Ее основным заработком является проведение расследований, по итогам которых они ожидают падения акций компании, работу которой они расследуют. В Hindenburg этого не скрывают. В то же время сказать, что Hindenburg может оговаривать компании, чтобы заработать на падении их акций, было бы несправедливо. Чтобы в дальнейшем зарабатывать, ей нужно иметь хорошую репутацию, поэтому она не заинтересована в обнародовании откровенной лжи.

Читайте больше в статье: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом финанса". Получат ли украинцы деньги?

Напоминаем:

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.

Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывают изменения в законодательство, которые позволят вернуть деньги вкладчикам подсанкционной "Фридом Финанс".

Владелец Freedom Holding Тимур Турлов, против которого Украина ввела санкции, может являться фактическим владельцем "Скай Банка".

Экономическая правда