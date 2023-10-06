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Минюст США и SEC начали расследование против Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Пятница, 6 октября 2023, 20:55 - Алексей Павлыш
 
Тимур Турлов
Reuters

Казахстанский финтех-холдинг Freedom Holding, акции которого котируются на бирже Nasdaq, находится под следствием федеральных прокуроров США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Об этом пишет CNBC.

По данным телеканала, следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций.

Согласно документам, с которыми ознакомилось CNBC, офис Комиссии по ценным бумагам и биржам США в Бостоне уже несколько месяцев проверяет Freedom.

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"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, который владеет мажоритарным пакетом акций.

Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы в отношении Freedom, свидетельствуют документы, с которыми ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование обнаруживает доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

Акции Freedom Holding упали на 9,3% после новости CNBC.

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Телеканал сообщает со ссылкой на источники и документы, с которыми он ознакомился, что расследования SEC и Минюста США тщательно изучают внутренний контроль и офшорные операции компании, а также заявления Турлова о том, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Турлов и Freedom Holding знают о расследовании SEC, которое длится уже несколько месяцев, сообщил CNBC ознакомленный источник. Министерство юстиции США начало заниматься этими вопросами недавно, свидетельствуют документы.

Расследования такого рода могут длиться годами и могут не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о правонарушениях.

Турлов не ответил на запрос CNBC об интервью, но в интервью, опубликованном казахстанским изданием 5 октября, он признал, что "почти все мировые регуляторы пришли к нам этим летом".

Freedom Holding отказалась от комментариев. Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщил CNBC, что она не комментирует наличие или отсутствие расследования. Представитель Министерства юстиции США отказался от комментариев.

Позже представитель Freedom Holding заявил, что компания не владеет информацией о расследовании в отношении него Минюста США.

"Мы не владеем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем вопросам, которые возникают у госорганов, и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнем все предъявленные обвинения".

В августе инвестиционно-исследовательская Hindenburg Research опубликовала расследование о Freedom Holdings, в котором обвинила компанию в "наглом уклонении от санкций", фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.

По версии Hindenburg, после начала полномасштабной войны в Украине Freedom продала российский бизнес топ-менеджеру за 140 млн долл, "чтобы не попасть под санкции", но контроль в компании по-прежнему принадлежит Турлову.

В расследовании говорится, что Freedom продолжает вести бизнес в России и "открыто пренебрегает санкциями". Freedom Holding назвала расследование "спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов".

Hindenburg Research - это так называемая компания-шортселлер. Ее основным заработком является проведение расследований, по итогам которых они ожидают падения акций компании, работу которой они расследуют. В Hindenburg этого не скрывают.

В то же время сказать, что Hindenburg может оговаривать компании, чтобы заработать на падении их акций, было бы несправедливо. Чтобы в дальнейшем зарабатывать, ей нужно иметь хорошую репутацию, поэтому она не заинтересована в обнародовании откровенной лжи.

Читайте больше в статье: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом финанса". Получат ли украинцы деньги?

Напоминаем:

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.

Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывают изменения в законодательство, которые позволят вернуть деньги вкладчикам подсанкционной "Фридом Финанс".

Владелец Freedom Holding Тимур Турлов, против которого Украина ввела санкции, может являться фактическим владельцем "Скай Банка".

Экономическая правда

Казахстан акции компании инвестиции США
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