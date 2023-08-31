Казахстан купує танкери для альтернативи експортному трубопроводу через РФ

Bloomberg

Казахстан купує танкери для транспортування своєї нафти через Каспійське і Чорне моря, що є ще однією ознакою того, що найбільший виробник нафти в Центральній Азії шукає альтернативи своєму основному експортному трубопроводу через Росію.

Про це пише Bloomberg.

АТ "КазМунайГаз" вже купила два танкери дедвейтом 8 тис тонн кожен - відносно невеликі судна за стандартами нафтової промисловості - для транспортування нафти через Каспійське море, повідомив заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов.

За його словами, планують придбати ще два судна дедвейтом 80 тис тонн кожне для роботи в Чорному морі.

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За словами Аккенженова, Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум, який проходить через Росію, залишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти з країни. За його словами, іншим видам транспорту "важко конкурувати" з КТК.

Минулого року КТК переправив близько 80% казахстанського експорту нафти, транспортуючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни до чорноморського танкерного терміналу поблизу російського порту Новоросійськ.

Нафта з терміналу стає все більш важливою альтернативою російській нафті для Європи після вторгнення в Україну. Проте перебої в роботі терміналу навесні та влітку 2022 року змусили Казахстан тимчасово обмежити видобуток нафти. Війна також збільшила ризик для судноплавства в регіоні.

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Цього року Казахстан вже експортував 300 тис тонн нафти через Каспійське море і через трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який пролягає з Азербайджану до Туреччини.

Загалом Кахазстан цьогоріч планує відправити близько 1,5 млн тонн цього року., розповів заступник міністра.

Це лише частина експорту КТК, який цього року становив 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти станом на 18 серпня.

Казахстан також має можливість збільшити експорт нафти до Китаю до 6,5 мільйонів тонн на рік з 1 мільйона, який планується відправити цього року. "Це буде залежати від економічних інтересів виробників", - сказав Аккенженов.

Казахстан планує розширити виробництво палива на Шимкентському нафтопереробному заводі на півдні країни, побудувавши новий завод до 2030 року, додав Аккенженов.

За його словами, проєкт подвоїть потужність до 12 мільйонів тонн нафти на рік за оціночною вартістю від 5 до 6 мільярдів доларів США. Ще 500 млн дол можуть витратити на розширення трубопроводу до нафтопереробного заводу.

Економічна правда