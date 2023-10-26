Всі розділи
Укр / Рус

Акції Siemens Energy впали на 39% після заяв про необхідність державних гарантій

Четвер, 26 жовтня 2023, 20:07 - Ігор Пилипів
 
getty images

Німецький енергохолдинг Siemens Energy втратив понад 3 млрд євро ринкової вартості після того, як акції компанії впали на 39 %, оскільки група заявила, що веде переговори з урядом Німеччини про державні гарантії.

Про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, що Siemens Energy заявила, що веде переговори з німецьким урядом про державні гарантії після великих невдач на вітроенергетичному блоці.

Після цієї новини акції Siemens Energy впали до історичного мінімуму, що означає втрату ринкової вартості у понад 3,3 млрд євро.

Реклама:

Проблеми з якістю, що виникли цього року у вітроенергетичному підрозділі Siemens Gamesa, зосередилися на лопатях роторів і шестернях нових наземних вітрових турбін. 

Додається, що Siemens Energy необхідно до 15 млрд євро гарантій. Німеччина візьме на себе відповідальність за 80% початкового траншу фінансування в 10 млрд євро, тоді як банки будуть відповідати за решту 20%.

Нагадаємо:

Реклама:

Літом минулого року Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії та має намір закінчити вихід з активів у Росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для "Північного потоку-1".

Німеччина компанії Siemens
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Німеччина спрямує ще майже 200 мільйонів євро на підтримку енергетики і компаній в Україні 25 жовтня 2023, 19:20
Україна розраховує на постачання німецького обладнання для відновлення економіки 24 жовтня 2023, 20:20
В Україні зареєстрували спільне підприємство з лідером оборонної індустрії Німеччини  24 жовтня 2023, 14:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті