Акції Siemens Energy впали на 39% після заяв про необхідність державних гарантій

getty images

Німецький енергохолдинг Siemens Energy втратив понад 3 млрд євро ринкової вартості після того, як акції компанії впали на 39 %, оскільки група заявила, що веде переговори з урядом Німеччини про державні гарантії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Siemens Energy заявила, що веде переговори з німецьким урядом про державні гарантії після великих невдач на вітроенергетичному блоці.

Після цієї новини акції Siemens Energy впали до історичного мінімуму, що означає втрату ринкової вартості у понад 3,3 млрд євро.

Реклама:

Проблеми з якістю, що виникли цього року у вітроенергетичному підрозділі Siemens Gamesa, зосередилися на лопатях роторів і шестернях нових наземних вітрових турбін.

Додається, що Siemens Energy необхідно до 15 млрд євро гарантій. Німеччина візьме на себе відповідальність за 80% початкового траншу фінансування в 10 млрд євро, тоді як банки будуть відповідати за решту 20%.

Нагадаємо:

Реклама:

Літом минулого року Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії та має намір закінчити вихід з активів у Росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для "Північного потоку-1".