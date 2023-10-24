Україна розраховує на постачання німецького обладнання для відновлення економіки

Україна розраховує на німецькі інвестиції та сучасне обладнання, які допоможуть їй відновити інфраструктуру та модернізувати економіку після війни.

Про це заявила перша віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко під час шостого Німецько-українському бізнес-форуму.

За словами Свириденко, для забезпечення швидших темпів росту української економіки необхідні довгострокові інвестиції. Для німецького бізнесу дуже важливо зрозуміти, що сьогодні Україна – це не лише країна, яка потребує фінансової допомоги, а й економіка, яка має гарні перспективи для інвесторів.

"Українська економіка поступово переходить до свого відновлення. Я сподіваюсь, що зростання ВВП цього року перевищить 4%, а наступного року ми очікуємо ріст економіки на 5%", – зазначила міністерка.

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Також Свириденко заявила, що вже 30 німецьких компаній висловили готовність інвестувати в Україну.

Вона наголосила, що невдовзі Україні знадобиться значна кількість металообробних верстатів та обладнання для виробництва будівельних матеріалів, також устаткування для відновлення зруйнованих підприємств та переробки сировини.

Також зараз Україну цікавить налагодження виробництва продукції для заміщення імпорту з РФ і Білорусі. Мова йде про скло, папір, металургійну та хімічну продукцію, продукцію машинобудування тощо.

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Додається, що український уряд працює над варіантами розробки спільних заходів стимулювання, які б зробили німецьке обладнання привабливим і доступним для українських промисловців.

Нагадаємо:

Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.