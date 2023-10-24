В Україні зареєстрували спільне підприємство з лідером оборонної індустрії Німеччини 

В Україні зареєстровано спільне підприємство німецького концерну Rheinmetall і АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на шостому німецько-українському економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо з німецьким бізнесом. І я радий повідомити, що 18 жовтня було зареєстровано спільне підприємство Rheinmetall - "Українська оборонна промисловість", яке створено лідерами оборонних індустрій Німеччини та України", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, створення спільного підприємства є знаковою подією, яка виводить співробітництво між країнами на новий рівень, і дасть змогу "будувати арсенал нового світу".

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Пізніше прем'єр написав у Телеграм-каналі, що спільне підприємство ТОВ "Рейнметалл - Українська оборонна промисловість" здійснюватиме обслуговування і ремонт техніки, яку партнери постачають Україні. Також на цьому підприємстві відбуватиметься локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

Нагадуємо:

29 вересня Федеральне управління картелів Німеччини дозволило створити спільне підприємство німецьким концерном Rheinmetall з АТ "УОП".

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