Всі розділи
Укр / Рус

В Україні зареєстрували спільне підприємство з лідером оборонної індустрії Німеччини 

Вівторок, 24 жовтня 2023, 14:16 - Лія Ільченко

В Україні зареєстровано спільне підприємство німецького концерну Rheinmetall і АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на шостому німецько-українському економічному форумі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо з німецьким бізнесом. І я радий повідомити, що 18 жовтня було зареєстровано спільне підприємство Rheinmetall - "Українська оборонна промисловість", яке створено лідерами оборонних індустрій Німеччини та України", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, створення спільного підприємства є знаковою подією, яка виводить співробітництво між країнами на новий рівень, і дасть змогу "будувати арсенал нового світу".

Реклама:

Пізніше прем'єр написав у Телеграм-каналі, що спільне підприємство ТОВ "Рейнметалл - Українська оборонна промисловість" здійснюватиме обслуговування і ремонт техніки, яку партнери постачають Україні. Також на цьому підприємстві відбуватиметься локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

Нагадуємо:

29 вересня Федеральне управління картелів Німеччини дозволило створити спільне підприємство німецьким концерном Rheinmetall з АТ "УОП".

Реклама:
ВПК Україна Німеччина
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Розробники Brave1 створили нову технологію для Сил оборони - наземний робот-камікадзе 24 жовтня 2023, 12:29
Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через Держаудитслужбу 12 жовтня 2023, 15:05
ДБР "кошмарить" оборонпром на підставі висновків Держаудитслужби - виробник машин для розмінування 12 жовтня 2023, 11:16
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті