Акции Siemens Energy упали на 39% после заявлений о необходимости государственных гарантий

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Немецкий энергохолдинг Siemens Energy потерял более 3 млрд евро рыночной стоимости после того, как акции компании упали на 39 %, поскольку группа заявила, что ведет переговоры с правительством Германии о государственных гарантиях.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Siemens Energy заявила, что ведет переговоры с немецким правительством о государственных гарантиях после больших неудач на ветроэнергетическом блоке.

После этой новости акции Siemens Energy упали до исторического минимума, что означает потерю рыночной стоимости в более 3,3 млрд евро.

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Проблемы с качеством, возникшие в этом году в ветроэнергетическом подразделении Siemens Gamesa, сосредоточились на лопастях роторов и шестернях новых наземных ветровых турбин.

Добавляется, что Siemens Energy необходимо до 15 млрд евро гарантий. Германия возьмет на себя ответственность за 80% начального транша финансирования в 10 млрд евро, тогда как банки будут отвечать за оставшиеся 20%.

Напомним:

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Летом прошлого года Siemens Energy начал реструктуризацию своей бизнес-деятельности в России и намерен закончить выход из активов в России в конце текущего фискального года. Но может продолжить обслуживать оборудование для "Северного потока-1".