Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у РФ цієї осені, але є нюанс
Німецький енергохолдинг Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії і має намір закінчити вихід з активів у Росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для "Північного потоку-1".
Про це йдеться у звітності компанії.
Зазначається, що Siemens Energy розпочала реструктуризацію бізнесу в Росії у третьому кварталі.
Збитки компанії вже оцінюються приблизно в 200 млн євро. При цьому в Siemens розраховують, що відхід від Росії не принесе "будь-яких істотних фінансових наслідків".
Водночс президент і головний виконавчий директор компанії Крістан Брух під час телеконференції з інвесторами уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу "Північний потік-1".
Як зазначає "Комерсант", Siemens Energy займається постачанням та обслуговуванням газових турбін.
Зокрема, концерн постачає турбіни для "Північного потоку".
Компанії належить 65% у спільному з "Силовими машинами" підприємстві "Сіменс технології газових турбін" та "Сіменс трансформатори".
Джерело видання, знайоме із ситуацією, розповідало, що щодо "Сіменс енергетики" розглядається викуп компанії менеджментом і продовження діяльності в країні під російським керівництвом.
Економічна правда