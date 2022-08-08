Всі розділи
Укр / Рус

Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у РФ цієї осені, але є нюанс

Понеділок, 8 серпня 2022, 12:40 - Олексій Павлиш

Німецький енергохолдинг Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії і має намір закінчити вихід з активів у Росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для "Північного потоку-1".

Про це йдеться у звітності компанії.

Зазначається, що Siemens Energy розпочала реструктуризацію бізнесу в Росії у третьому кварталі.

Збитки компанії вже оцінюються приблизно в 200 млн євро. При цьому в Siemens розраховують, що відхід від Росії не принесе "будь-яких істотних фінансових наслідків".

Водночс президент і головний виконавчий директор компанії Крістан Брух під  час телеконференції з інвесторами уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу "Північний потік-1".

Як зазначає "Комерсант", Siemens Energy займається постачанням та обслуговуванням газових турбін.

Зокрема, концерн постачає турбіни для "Північного потоку".

ВІДЕО ДНЯ

Компанії належить 65% у спільному з "Силовими машинами" підприємстві "Сіменс технології газових турбін" та "Сіменс трансформатори". 

Джерело видання, знайоме із ситуацією, розповідало, що щодо "Сіменс енергетики" розглядається викуп компанії менеджментом і продовження діяльності в країні під російським керівництвом.

Економічна правда

Siemens Росія енергетика компанії Німеччина
Матеріали за темою
РФ досі відмовляється відновити використання турбіни для "Північного потоку-1" 1 серпня 2022, 18:47
У Siemens відповіли на звинувачення "Газпрому" через турбіни для "Північного потоку" 28 липня 2022, 11:04
"Газпром" затримує ввезення турбіни для "Північного потоку" – Siemens 26 липня 2022, 09:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті