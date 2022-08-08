Siemens Energy планує закінчити вихід з активів у РФ цієї осені, але є нюанс

Німецький енергохолдинг Siemens Energy почав реструктуризацію своєї бізнес-діяльності в Росії і має намір закінчити вихід з активів у Росії наприкінці поточного фіскального року. Але може продовжити обслуговувати обладнання для "Північного потоку-1".

Про це йдеться у звітності компанії.

Зазначається, що Siemens Energy розпочала реструктуризацію бізнесу в Росії у третьому кварталі.

Збитки компанії вже оцінюються приблизно в 200 млн євро. При цьому в Siemens розраховують, що відхід від Росії не принесе "будь-яких істотних фінансових наслідків".

Водночс президент і головний виконавчий директор компанії Крістан Брух під час телеконференції з інвесторами уточнив, що Siemens Energy може продовжити обслуговування обладнання для газопроводу "Північний потік-1".

Як зазначає "Комерсант", Siemens Energy займається постачанням та обслуговуванням газових турбін.

Зокрема, концерн постачає турбіни для "Північного потоку".

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Компанії належить 65% у спільному з "Силовими машинами" підприємстві "Сіменс технології газових турбін" та "Сіменс трансформатори".

Джерело видання, знайоме із ситуацією, розповідало, що щодо "Сіменс енергетики" розглядається викуп компанії менеджментом і продовження діяльності в країні під російським керівництвом.

Економічна правда