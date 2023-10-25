Німеччина спрямує ще майже 200 мільйонів євро на підтримку енергетики і компаній в Україні

фото: Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку ФРН

Німеччина виділить додаткові 195 млн євро на підтримку енергопостачання та підприємств в Україні.

Про це йдеться у заяві Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН за підсумками зустрічі міністерки Свеньї Шульце та віце-прем'єр-міністра України Олександра Кубракова.

"Український енергетичний сектор все ще потерпає від руйнувань, спричинених потужними російськими атаками на енергетичну інфраструктуру минулої зими.

Тому близько половини нових коштів буде спрямовано на захист енергоінфраструктури незадовго до настання зими, усунення пошкоджень, завданих війною українській електромережі, і водночас на допомогу у впровадженні енергоефективних технологій та розширенні використання відновлюваних джерел енергії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що кошти будуть виділені українському постачальнику електроенергії "Укренерго" та регіональному фонду енергоефективності Green for Growth Fund, який допомагає приватним домогосподарствам і малому й середньому бізнесу.

"Друга половина коштів буде використана для зміцнення українського бізнесу, наприклад, шляхом покращення доступу до фінансових послуг. Це забезпечить місцевий бізнес вкрай необхідною фінансовою підтримкою, особливо в аграрному секторі", - заявили в міністерстві.

Таким чином, загальний обсяг допомоги відомства Україні з лютого 2022 року становить близько 1,2 мільярда євро, додали у відомстві.

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Економічна правда