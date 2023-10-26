"Метінвест" налагодив виробництво протимінних тралів для танків Сил оборони: перші уже на фронті

Метінвест

Група Метінвест Ріната Ахметова налагодила серійне виробництво протимінних тралів, які кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін, та вже передала перші з них Силам Оборони.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Протимінні трали після проходження всіх необхідних тестів від Міноборони передали до використання підрозділам Національної гвардії та ЗСУ. Запланований обсяг виробництва становить до п’яти тралів на місяць.

"Потреба ЗСУ в тралах є нагальною через щільне мінування противником території по всій лінії фронту. У відповідь на запит українських військових інженери Метінвесту вдосконалили протимінні трали конструкції КМТ-7, зробивши свій аналог: парні катки з кріпленням на танки для знешкодження або підриву на суші протитанкових та протипіхотних мін", – пояснили в Метінвесті.

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Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 млн грн з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу.

Розроблення проєкту Метінвест разом із партнерами розпочали влітку 2023 року. Вага одного комплекту катків становить 6,5 тонн, розмір — 3,77 х 3,44 метра. За нормативами ЗСУ один трал має витримувати 4-5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Трал штатно кріпиться на основні боєві танки ЗСУ.

Протимінні трали від Метінвесту будуть першочергово постачатися бригадам Національної гвардії та Сухопутних військ на найгарячіші ділянки фронту.

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