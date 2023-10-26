"Метинвест" наладил производство противоминных тралов для танков Сил обороны: первые уже на фронте

Метинвест

Группа Метинвест Рината Ахметова наладила серийное производство противоменных тралов, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин, и уже передала первые Силам Обороны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Протиминные тралы после прохождения всех необходимых тестов от Минобороны передали к использованию подразделениям Национальной гвардии и ВСУ. Планируемый объем производства составляет до пяти тралов в месяц.

"Потребность ВСУ в тралах является неотложной из-за плотного минирования противником территории по всей линии фронта. В ответ на запрос украинских военных инженеры Метинвеста усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки для обезвреживания или подрыва на суше противотанковых и противопехотных мин", – пояснили в Метинвесте.

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Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 млн. грн. с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, что требуется для монтажа средства.

Разработку проекта Метинвест вместе с партнерами приступили летом 2023 года. Вес одного комплекта катков составляет 6,5 тонн, размер – 3,77 х 3,44 метра. По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4-5 подрывов противотанковых мин. Поскольку тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 взрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Противоминные тралы от Метинвеста будут в первую очередь поставляться бригадам Национальной гвардии и Сухопутных войск на самые горячие участки фронта.

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Напоминаем:

Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила серийное производство инженерных конструкций, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая дорогостоящую военную технику Сил Обороны от атак дронов россиян.