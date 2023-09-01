"Метінвест" Ахметова налагодив виробництво укриттів для техніки Сил Оборони

метінвест

Група "Метінвест" Ріната Ахметова налагодила серійне виробництво інженерних конструкцій, що виконують роль "ловців ланцетів", захищаючи дорогу військову техніку Сил Оборони від атак дронів росіян.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі компанія безплатно передала ЗСУ 32 споруди-укриття, що активно використовуються на найгарячіших ділянках фронту.

Інженерні споруди виробляються у тісній взаємодії зі фахівцями Збройних СИЛ з урахуванням потреб фронту.

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"Сталеві "ловці ланцетів" мають бути максимально універсальними, аби їх могли використовувати для маскування та захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях – самохідних артилерійських установок, танків, автомобільної техніки для перевезення особового складу.

Під час використання перших зразків на фронті "ловці ланцетів" показали себе як надійний елемент захисту, що зупиняє ворожі дрони, зокрема небезпечні ланцети, й береже техніку", - зазначили в "Метінвест".

"Ловець ланцетів" є мобільною спорудою і потребує мінімум зусиль для встановлення на передовій позиції без використання додаткового обладнання. Також споруда вирізняється високою ремонтопридатністю - після виконання свого призначення "ловця ланцетів" можна легко відновити.

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Вага одного пересувного укриття становить близько тонни, довжина - 10 метрів, ширина й висота - по 5 метрів. "Ловець ланцетів" складається зі сталевого каркаса й натягнутої поверх нього сітки-рабиці з камуфляжними елементами.

Компанія може виготовляти до п’яти "ловців ланцетів" на тиждень.

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Нагадуємо:

Група Метінвест Ріната Ахметова налагодила виробництво інженерних конструкцій, що повністю повторюють зовнішній вигляд радіолокаційних станцій та артилерійських знарядь, та використовуються для введення ворога в оману.