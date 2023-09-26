Топ фірм "великого будівництва" перекочували на мільярдні підряди з відбудови - ЗМІ

Фірми з шорт-листа "великого будівництва перекваліфікувалися на головних підрядників відбудови в регіонах, причому працюють на спрощених умовах, отримуючи мільярди за прямими договорами й без конкурентних закупівель.

На це звернула увагу виконавча директорка Інституту законодавчих ідей Мартина Богуславець, пише ZN.UA.

"Служби відновлення (колишні САДи з підпорядкування Укравтодору) — одні з ключових гравців у відбудові країни. У їхньому розпорядженні — мільярди гривень. Але їхні практики не стали кращими", - наголошує експертка.

"Підходи до освоєння коштів не змінилися. Разом із замовниками також перекваліфікувалися й підрядники — від дорожніх тендерів до відбудови електростанцій, будівництва водогонів, захисту об'єктів критичної інфраструктури, фортифікаційних споруд", - зазначає Богуславець.

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За її словами, топ фірм "великого будівництва" не просто перекочували тепер вже на підряди з відбудови, але ще й на спрощених умовах.

У 2023 році кожна з фірм-улюбленців вже отримала 5-мільярдні підряди за прямими договорами й без конкурентних закупівель.

Зокрема це:

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ТОВ "Автомагістраль-Південь" — 5,4 млрд грн від Служби відновлення в Запорізькій області на інженерні та будівельні роботи по об'єкту №14 та 5,32 млрд грн від Служби відновлення у Дніпропетровській області на будівництво магістрального водогону р.Інгулець—Південне водосховище;

ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" — 5,36 млрд грн від Служби відновлення у Львівській області на інженерні та будівельні роботи;

ТОВ "Група компаній "АВТОСТРАДА" — 5,3 млрд грн від Служби відновлення в Дніпропетровській області на будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)—Томаківка—Марганець.

Експертка наголошує, що мільярдні договори та самостійне визначення виконавців без тендерів — наслідки пункту 13 постанови КМУ №1178, який дає розпорядникам бюджетних коштів широкі можливості здійснення закупівель.

"Запровадження моніторингу закупівель Держаудитслужбою, як показує практика, особливого впливу на такі закупівлі не має", - зазначає Богуславець.

"Служби й досі працюють із формальними антикорпрограмами, з недіючими громадськими радами, а про конкурси на посади там узагалі забули", - додає експертка.

Нагадуємо:

Наприкінці серпня Держагентство відновлення пообіцяло відкрити доступ до кошторисів усіх проєктів. Вони будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

Таким чином, кожен зможе перевірити й порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником.

Ознайомитися з інформацією про кошториси можна на сайті ЄДЕСББ у розділі "Кошторисна документація".