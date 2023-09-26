Атака РФ на переправу на кордоні з Румунією: з під удару встигли вивести автобус з дітьми

В поромному пункті пропуску "Орлівка", що на кордоні з Румунією в Одеській області, після нічної атаки ворога тимчасово призупинені пропускні операції.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово призупинено. Відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога на прикордонну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Усі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.

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У Держприкордонслужбі радять обирати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" буде повідомлено окремо.

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Нічний удар прокоментували в ТОВ "Поромний комплекс Орлівка".

За словами керівника комплексу Дмитра Дімчогло, вдалося уникнути жертв серед цивільних осіб, яких на цьому об'єкті завжди велика кількість.

Завдяки швидким діям працівників прикордонної служби та працівників переправи було виведено з-під удару два пасажирські автобуси, в тому числі один з них з дітьми.

Водночас постраждали водії та вантажні фури, які перевозили памперси, туалетний папір та вироби з пластику.

Наслідки удару в "Орлівці" обіцяють усунути в максимально короткі терміни.

"Хочу всіх запевнити, що наша потужна команда Поромного комплексу "Орлівка", зробить все, щоб у найкоротші терміни прибрати рашистське сміття з нашого цивільного об'єкта та дуже - дуже скоро у найкоротші терміни ми запустимо роботу найєвропейського, кращого та комфортного пункту пропуску на півдні України", - наголосив Дмитро Дімчогло.

Нагадуємо:

26 вересня через обстріл інфраструктури тимчасово обмежили рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном.

Пасажирів поїзда 218 до Херсона доставляють шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

В УЗ порадили слідкувати за офіційними каналами компанії.