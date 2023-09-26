Топ фирм "большого строительства" перекочевали на миллиардные подряды по восстановлению - СМИ

Фирмы из шорт-листа "большого строительства переквалифицировались в главных подрядчиков восстановления в регионах, причем работают на упрощенных условиях, получая миллиарды по прямым договорам и без конкурентных закупок.

На это обратила внимание исполнительный директор Института законодательных идей Мартына Богуславец, пишет ZN.UA.

"Службы восстановления (бывшие САДы из подчинения Укравтодора) - одни из ключевых игроков в восстановлении страны. В их распоряжении - миллиарды гривен. Но их практики не стали лучше", - отмечает эксперт.

"Подходы к освоению средств не изменились. Вместе с заказчиками также переквалифицировались и подрядчики - от дорожных тендеров до восстановления электростанций, строительства водопроводов, защиты объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений", - отмечает Богуславец.

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По ее словам, топ фирм "большого строительства" не просто перекочевали теперь уже на подряды по восстановлению, но еще и на упрощенных условиях.

В 2023 году каждая из фирм-любимцев уже получила 5-миллиардные подряды по прямым договорам и без конкурентных закупок.

В частности это:

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ООО "Автомагистраль-Юг" - 5,4 млрд грн от Службы восстановления в Запорожской области на инженерные и строительные работы по объекту №14 и 5,32 млрд грн от Службы восстановления в Днепропетровской области на строительство магистрального водопровода р.Ингулец-Южное водохранилище;

ООО "ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ" - 5,36 млрд грн от Службы восстановления во Львовской области на инженерные и строительные работы;

ООО "Группа компаний "АВТОСТРАДА" - 5,3 млрд грн от Службы восстановления в Днепропетровской области на строительство магистрального водопровода Хортица (ДВС2)-Томаковка-Марганец.

Эксперт отмечает, что миллиардные договоры и самостоятельное определение исполнителей без тендеров - последствия пункта 13 постановления КМУ №1178, который дает распорядителям бюджетных средств широкие возможности осуществления закупок.

"Введение мониторинга закупок Госаудитслужбой, как показывает практика, особого влияния на такие закупки не имеет", - отмечает Богуславец.

"Службы до сих пор работают с формальными антикорпрограммами, с недействующими общественными советами, а о конкурсах на должности там вообще забыли", - добавляет эксперт.

Напоминаем:

В конце августа Госагентство восстановления пообещало открыть доступ к сметам всех проектов. Они будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.

Таким образом, каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком.

Ознакомиться с информацией о сметах можно на сайте ЕГЭСББ в разделе "Сметная документация".