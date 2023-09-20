Гроші на відбудову доріг і мостів Агентство відновлення шукатиме за межами України

Бюджетні кошти наступного року будуть спрямовуватися на потреби наших Збройних Сил, тож гроші на відновлення доріг і мостів Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури сподівається залучати від міжнародних партнерів.

Про це повідомив голова Агентства Мустафа Найєм.

"Бюджетні кошти насамперед будуть спрямовуватися на потреби наших Збройних Сил. Але ми не повинні припиняти роботу з відновлення доріг і мостів та іншої важливої інфраструктури, бо логістика дуже часто може мати вирішальне значення – як для транспортування необхідних вантажів, так і для порятунку людських життів", – наголосив Найєм.

Серед партнерів розглядається Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який наразі готується профінансувати проєкти відновлення інфраструктури України на суму до 220 млн євро.

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Також з ЄІБ обговорюється проєкт розвитку транс'європейської транспортної мережі, який стосується будівництва та ремонту доріг у шести регіонах України.

Окрім ЄІБ, який є одним із ключових міжнародних партнерів у відновленні критичної інфраструктури в Україні, Агентство співпрацює з USAID і UNOPS, а також Європейським банком реконструкції і розвитку.

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У червні 2023 року ЄІБ вже затвердив грантову угоду на 50 млн євро на будівництво тимчасових мостів.