Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відкриє кошториси усіх проєктів - вони будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

Про це повідомив очільник Агентства Мустафа Найєм у своєму Facebook.

За його словами, відтепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником. Це, в свою чергу, підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи.

"Для нас важливо не просто швидко і якісно проводити роботи на обʼєктах. Ми прагнемо, аби відбудова здійснювалася у прозорий і підзвітний спосіб. Це важливо як для Агентства відновлення, так і для громадськості та міжнародних партнерів", - додав Найєм.

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Кошториси на проєкти відновлення будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

На порталі ЄДЕСББ став доступний оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будуються за публічні кошти. Серед них - і кошториси проєктів Агентства відновлення.

Ознайомитися з інформацією про кошториси можна на сайті ЄДЕСББ у розділі "Кошторисна документація".

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Глава Держагентства зауважив, що раніше на порталі були доступні тільки загальні показники по кошторису, однак після введення військового стану доступ до інформації обмежили.

Створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розпочалося три роки тому.

"Це одна зі складових усієї цифрової системи, яка стане основою управління відбудовою країни", - резюмував Найєм.

Нагадуємо:

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень. Будівництвом інфраструктури займається Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури