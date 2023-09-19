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Росіяни скуповують золото на тлі росту інфляції та знецінення рубля

Вівторок, 19 вересня 2023, 17:22 - Олексій Павлиш
 
getty images

У російських банках заявляють про підвищений попит на золоті злитки з боку населення на тлі зростання інфляції та різких валютних коливань.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела у кількох великих місцевих банках.

За словами окремих учасників ринку, банки відзначають дефіцит золотих злитків - саме їх купують роздрібні інвестори, вбачаючи в золоті "тиху гавань".

Водночас найбільші банки запевняють, що у них злитків достатньо, а  нестача може виникати у невеликих гравців на ринку, які купують золото у виробників під замовлення клієнтів, не формуючи запасів.

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"Ми бачимо зростання попиту на золоті злитки не тільки в останні два тижні, а й за ширший період.

За останні три місяці ми реалізували вдвічі більше злитків, ніж за аналогічний період минулого року", - заявили у "Тінькофф-банку".

Там пояснили, що золото захищає капітали від коливань на валютному ринку при нестабільності рубля. У банку додали, що інтерес до золота як захисного активу серед населення могло підштовхнути  "зростання інфляційних очікувань".

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При цьому у ВТБ заявили про "стабільний інтерес" до купівлі золота населенням - там кажуть, що очікують на помірне зростання попиту до кінця 2023 року.

А у Сбербанку заявили про невелике зростання попиту на золоті зливки, порівняно з останнім тижнем серпня.

Нагадаємо:

Банк Росії 15 вересня ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 1 п.п., до 13%. 

Центробанк РФ констатував, щоб стримати інфляцію і повернути її до цільових значень, потрібне додаткове посилення грошово-кредитних умов.

За останній місяць проінфляційні фактори в Росії посилилися.  Споживча інфляція закріпилася істотно вище за цільові 4% - до 11 вересня вона становила 5,5% у річному вираженні. 

Раніше повідомлялось, що уряд Росії поки утримається від посилення обмежень на рух капіталу і замість цього підготує "неформальні" рекомендації для експортерів, щоб переконати їх віддавати більше своїх доходів, щоб допомогти стабілізувати рубль.

Економічна правда

Росія золото інфляція рубль
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