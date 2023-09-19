Нафта зростає четверту сесію поспіль

Ціни на нафту 19 вересня зросли четверту сесію поспіль, оскільки слабкий видобуток сланцевої сировини в США викликав подальше занепокоєння щодо дефіциту пропозиції внаслідок тривалого скорочення видобутку Саудівською Аравією та Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси світової еталонної нафти марки Brent зросли на 58 центів, або 0,61%, до 95,01 доларів за барель.

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Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate піднялися на 99 центів, або 1,1%, до 92,47 доларів США до 04:00 за Гринвічем.

Ціни зростали протягом трьох тижнів поспіль і зараз є приблизно максимумами за 10 місяців для обох контрольних показників.

Що вплинуло на ціни

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Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що видобуток нафти в США в найбільших сланцевих регіонах скоротиться до 9,39 мільйона барелів на день у жовтні, що є найнижчим рівнем з травня 2023 року. Він буде падати три місяці поспіль.

Також цього місяця Саудівська Аравія та Росія продовжили скорочення поставок на 1,3 мільйона барелів на день до кінця року.

Генеральний директор Saudi Aramco Амін Несер знизив довгостроковий прогноз компанії щодо попиту, тепер прогнозуючи, що світовий попит досягне 110 мільйонів барелів на добу до 2030 року, порівняно з останньою оцінкою в 125 мільйонів барелів на добу.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман у понеділок захистив скорочення поставок на ринку нафти ОПЕК+, заявивши, що міжнародні енергетичні ринки потребують легкого регулювання, щоб обмежити волатильність, а також попередив про невизначеність щодо китайського попиту, європейського зростання та дій центрального банку щодо боротьби з інфляцією.