Россияне скупают золото на фоне роста инфляции и обесценивания рубля

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В российских банках заявляют о повышенном спросе на золотые слитки со стороны населения на фоне роста инфляции и резких валютных колебаний.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в нескольких крупных местных банках.

По словам отдельных участников рынка, банки отмечают дефицит золотых слитков - именно их покупают розничные инвесторы, видя в золоте "тихую гавань".

В то же время крупнейшие банки уверяют, что у них слитков достаточно, а нехватка может возникать у небольших игроков на рынке, которые покупают золото у производителей под заказ клиентов, не формируя запасов.

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"Мы видим рост спроса на золотые слитки не только в последние две недели, но и за более широкий период.

За последние три месяца мы реализовали вдвое больше слитков, чем за аналогичный период прошлого года", - заявили в "Тинькофф-банке".

Там пояснили, что золото защищает капиталы от колебаний на валютном рынке при нестабильности рубля. В банке добавили, что интерес к золоту как защитному активу среди населения мог подтолкнуть "рост инфляционных ожиданий".

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При этом в ВТБ заявили о "стабильном интересе" к покупке золота населением - там говорят, что ожидают умеренного роста спроса до конца 2023 года.

А в Сбербанке заявили о небольшом росте спроса на золотые слитки, по сравнению с последней неделей августа.

Напомним:

Банк России 15 сентября принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку - на этот раз на 1 п.п., до 13%.

Центробанк РФ констатировал, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевым значениям, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

За последний месяц проинфляционные факторы в России усилились. Потребительская инфляция закрепилась существенно выше целевых 4% - к 11 сентября она составляла 5,5% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что правительство России пока воздержится от ужесточения ограничений на движение капитала и вместо этого подготовит "неформальные" рекомендации для экспортеров, чтобы убедить их отдавать больше своих доходов, чтобы помочь стабилизировать рубль.

Экономическая правда