Уряд РФ "закручує гайки" експортерам, щоб зупинити обвал рубля – Bloomberg

Уряд Росії поки утримається від посилення обмежень на рух капіталу і замість цього підготує "неформальні" рекомендації для експортерів, щоб переконати їх віддавати більше своїх доходів, щоб допомогти стабілізувати рубль.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ходом дискусії на зустрічі в середу мід президентом РФ Путіним та високопосадовцями.

За даними агентства, ці рекомендації торкнуться не тільки продажу валютної виручки. Їх можуть поширити на перекази у твердій валюті - зокрема, дивідендів і позик.

Чиновники повідомили експортерам про те, що такі заходи розглядаються, підтвердили топ-менеджери у двох фірмах.

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Путін був поінформований про ці плани на нараді, в якій брали участь голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна і міністр фінансів Антон Силуанов, пишуть "Ведомости".

При цьому варіант із запровадженням "формального" контролю за рухом капіталу все ще не виключений. Це залежатиме від розвитку ситуації з курсом рубля, уточнили джерела.

Урядові дискусії активізувалися цього тижня після того, як рубль на короткий час прорвав позначку 100 за долар вперше з березня минулого року. Ініціативи спочатку обговорювалися на зустрічі між урядом і компаніями-експортерами в понеділок.

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Нагадуємо:

Повідомлялось, що Путін обговорить з російськими посадовцями посилення валютного контролю після того, як надзвичайне підвищення ставки на 3,5 відсоткових пункти не змогло зупинити падіння рубля.

Аби вгамувати стрімке падіння рубля, Центральний банк Росії різко підвищив облікову ставку і обговорює повернення обов'язкового продажу експортної виручки.

Рада директорів Банку Росії на екстреному засіданні 15 серпня ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункти – з 8,5% до 12% річних.

Екстрене підвищення ставки Центрального банку 15 серпня не призвело до зміцнення рубля, долар і євро відновили зростання на Московській біржі.

14 серпня офіційний курс рубля перевищив позначку 100 рублів за долар.

Економічна правда