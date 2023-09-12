Пов’язані з Шурмою компанії уникають податків завдяки ошфорам та венчурним фондам - ZN.UA

Низка компаній родини заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, легально уникають сплати податків завдяки схемам з офшорами та венчурними фондами.

Про це йдеться в розслідуванні ZN.UA.

Зазначається, що брат Ростислава Шурми - Олег Шурма - є співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", які отримували виплати за "зеленим тарифом", хоча знаходились на окупованих територіях.

Засновником першої є кіпрська KD 2 Energy holding limited, яка на 50% належить Олегу Шурмі, решта належить офшору Adelis Inc із Сейшелів i Dolpinta Holding limited із Кіпру.

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ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" належить іншому українському ТОВ "Екопауер Інвест", яка на 76% належить ЗНВКІФ "Геліос" (венчурному фонду), решта 24% - кіпрській Zambelica Limited.

Автори розслудвання наголошують, що "Геліос" є одним із найважливіших активів родини Шурми, його статутний капітал становить 435 млн грн. З грудня 2019 року по листопад 2021 року директором цього венчурного фонду був сам Ростислав Шурма, а після його переходу в Офіс президента директоркою фонду стала Ксенія Шурма — дружина його брата Олега.

Засновником "Геліосу" є ТОВ "Соньєра інвест" зі статутним капіталом 150 тис. грн, а бенефіціарами – Олег Шурма, Світлана Стоян із Маріуполя та Ольга Кузіна із Запоріжжя.

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"Вочевидь, "Соньєра" із капіталом у 150 тис. грн навряд чи могла капіталізувати "Геліос" на 453 млн без боргових коштів. Хто їй позичив ту купу мільйонів, невідомо, бо це комерційна таємниця. Але якщо це іноземна компанія, то "Соньєра" може спокійно виводити валюту за кордон", – зазначається у публікації.

zn.ua

Венчурні фонди, згідно з чинним Податковим кодексом, звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів, а також можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств.

За даними аналітичної системи YouControl, "Соньєра Інвест" є прибутковим товариством. У 2022 році фірма задекларувала 328 млн грн до оподаткування. Проте податку на прибуток компаній не платила взагалі. Сама ж компанія оформлена на офшорні компанії Noda Investment Limited, Warren properties ltd і Vincent Holding Company з Маршаллових Островів.

"Зазвичай такі складні структури власності використовуються для легалізації коштів і, так, для податкової оптимізації", – пишуть автори.

"Геліос" виявився співвласником 26 юридичних осіб в Україні і ще двох в Угорщині. Основні напрямки бізнесу – "зелена" електроенергія, будівництво і фінанси.

На кінець 2022 року активи фонду становили 1,4 млрд грн. Незначну частину з фінансів інвестовано у власність компаній, а більшість – позичено їм же під відсотки, що дозволяло групі компаній не платити сотень мільйонів гривень податку на прибуток.

За таким механізмом "Геліос" надав позику одній із 26 фірм, де є співвласником, – ТОВ "Майстер фінанс", що надає фінпослуги. За 2022 рік дохід фірми становив 85 млн грн, але податок на прибуток склав лише 181 тис. грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн.

"Тобто "Майстер фінанс" заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. А якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив "Майстер фінансу" грошей, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку виріс би із жалюгідних 181 тис. грн до близько 13 млн", – підрахувало видання.

Крім "Геліоса", Олегу Шурмі належать ще два венчурних фонди – "Простір" і "Квантум", зареєстровані 2021-го та 2020 року відповідно. Остання є власником ТОВ "Квантум Хоум", на яку зареєстрований автопарк із п’яти автомобілів, причому Audi E-Tron S Sportback та Tesla Y було придбано вже після початку великої війни.