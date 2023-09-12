Связанные с Шурмой компании избегают налогов благодаря ошфорам и венчурным фондам - ZN.UA

Ряд компаний семьи заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы легально избегают уплаты налогов благодаря схемам с оффшорами и венчурными фондами.

Об этом идет речь в расследовании ZN.UA.

Отмечается, что брат Ростислава Шурмы – Олег Шурма – является совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", которые получали выплаты по "зеленому тарифу", хотя находились на оккупированных территориях.

Основателем первой является кипрская KD 2 Energy holding limited, которая на 50% принадлежит Олегу Шурме, остальное принадлежит офшору Adelis Inc из Сейшелов и Dolpinta Holding limited из Кипра.

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ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" принадлежит другому украинскому ООО "Экопауэр Инвест", которое на 76% принадлежит ЗНИКИФ "Гелиос" (венчурному фонду), остальные 24% - кипрской Zambelica Limited.

Авторы расследования отмечают, что "Гелиос" является одним из важнейших активов семьи Шурмы, его уставный капитал составляет 435 млн грн. С декабря 2019 по ноябрь 2021 директором этого венчурного фонда был сам Ростислав Шурма, а после его перехода в Офис президента директором фонда стала Ксения Шурма - жена его брата Олега.

Основателем "Гелиоса" является ООО "Соньера инвест" с уставным капиталом 150 тыс. грн, а бенефициарами - Олег Шурма, Светлана Стоян из Мариуполя и Ольга Кузина из Запорожья.

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"Очевидно, "Соньера" с капиталом в 150 тыс. грн вряд ли могла капитализировать "Гелиос" на 453 млн без долговых средств. Кто ей одолжил ту кучу миллионов, неизвестно, потому что это коммерческая тайна. Но если это иностранная компания, то "Соньера" "Может спокойно выводить валюту за границу", - отмечается в публикации.

zn.ua

Венчурные фонды, согласно действующему Налоговому кодексу, освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов, а также могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий.

По данным аналитической системы YouControl, "Соньер Инвест" является прибыльным обществом. В 2022 году фирма задекларировала 328 млн. грн. до налогообложения. Однако налог на прибыль компаний не платила вообще. Сама же компания оформлена на оффшорных компаниях Noda Investment Limited, Warren properties ltd и Vincent Holding Company с Маршалловых Островов.

"Обычно такие сложные структуры собственности используются для легализации средств и, да, для налоговой оптимизации", – пишут авторы.

"Гелиос" оказался совладельцем 26 юридических лиц в Украине и еще двоих в Венгрии. Основные направления бизнеса – "зеленая" электроэнергия, строительство и финансы.

К концу 2022 года активы фонда составляли 1,4 млрд грн. Незначительная часть из финансов инвестирована в собственность компаний, а большинство – взято им под проценты, что позволяло группе компаний не платить сотен миллионов гривен налога на прибыль.

По такому механизму "Гелиос" предоставил ссуду одной из 26 фирм, где является совладельцем, - ООО "Мастер финанс", предоставляющей финуслуги. За 2022 год доход фирмы составил 85 млн грн, но налог на прибыль составил всего 181 тыс. грн, поскольку финансовые расходы составили более 74 млн грн.

"То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого одалживало деньги, аж 74 млн грн за обслуживание этого займа. А если бы этой лазейки не было и кредитор не одолжил "Мастер финанса" денег, а внес их в уставный капитал, то эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог в размере 18% от прибыли вырос бы из жалких 181 тыс. грн до около 13 млн", – подсчитало издание.

Кроме "Гелиоса", Олегу Шурме принадлежат еще два венчурных фонда - "Простор" и "Квантум", зарегистрированные в 2021 и 2020 годах соответственно. Последняя является владельцем ООО "Квантум Хоум", на которую зарегистрирован автопарк из пяти автомобилей, причем Audi E-Tron S Sportback и Tesla Y были приобретены уже после начала войны.