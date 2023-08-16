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На кордоні з Румунією з'явиться ще один пункт пропуску

Середа, 16 серпня 2023, 13:48 - Європейська правда

Кабмін схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону – біля села Біла Церква над Тисою. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

На урядовому порталі опублікували розпорядження Кабміну від 15 серпня про схвалення проєкту угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон. Він має з’явитися між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), які розділяє річка Тиса. 

 

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Раніше Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Також Україна долучилась до програми ЄС із розбудови інфраструктури у кількох сферах, щоб покращувати сполучення України з її сусідами з ЄС. 

Румунія Кабмін Держприкордонслужба
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