Румунія планує залучити авіацію для пришвидшення транзиту суден з українським зерном Дунаєм

Румунія планує розширити один з ключових маршрутів експорту українського зерна через посилення атак Росії в Чорному морі та зростанням ризиків для світової торгівлі продовольством. Зокрема, залучити авіацію

Про це розповіла міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску в інтерв’ю Bloomberg.

Країна вже сприяла транзиту понад 20 млн тонн зерна з України, що становить близько половини з усіх 41 млн тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" з початку російського вторгнення.

Тепер Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити пенсіонерів і військових пілотів, щоб прискорити транзит суден через канали Дунаю.

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"Ми перебуваємо в тісному контакті з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту. Ситуація з безпекою, звичайно, непроста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні", — сказала Одобеску.

Після зриву Росією чорноморської "зернової угоди" румунський порт Констанца, що є найбільшим чорноморським портом у ЄС, наразі є кращим варіантом для українських компаній через близькість і витрати.

Проте, оскільки сама Румунія є великим експортером зерна, ризик перевантаження зростає як у портах, так і на сухопутних маршрутах. На існуючих пунктах пропуску з Україною вже стоять кілометрові черги вантажівок, а на Дунаї – десятки суден.

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Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів, що змусило Румунію та чотири інші східноєвропейські країни заборонити прямий імпорт українського зерна.

Незважаючи на це, Румунія збільшила пропускну спроможність порту Констанца, модернізувала та знову відкрила закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням вкрай необхідних лоцманів для керування судами через Сулінський канал, щоб дістатися до українських портів на річці.

За даними Міністерства транспорту країни, у травні Сулінський порт навіть зафіксував рекордний трафік – понад 470 суден.

Вже в серпні кількість пілотів на руслі Дунаю в Румунії почне поступово збільшуватися приблизно до 60 із нинішніх 40 шляхом повернення пенсіонерів та капітанів ВМС. Це збільшить пропускну здатність каналу на 50%, сказав Bloomberg відповідальний за пілотування Габріель Ковріг.

Також суттєво збільшити транзит українського зерна через свою залізничну мережу готова Болгарія, якщо грецькі порти матимуть потужність для обробки зерна, заявляв прем’єр-міністр країни Ніколай Денков.

Нагадуємо:

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.