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Приватбанк запустив функцію перевірки ділової репутації партнерів по бізнесу

Середа, 16 серпня 2023, 13:05 - Лія Ільченко

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнес-клієнтів "Досьє ділової репутації", яка дозволяє компаніям та підприємцям більше дізнатися про своїх партнерів по бізнесу - про компанії та ФОП.

Про це Приватбанк повідомляє в соцмережах.

Перевірити ділову репутацію своїх українських партнерів можна у додатку "Приват24 для бізнесу".

Сервіс надає наступну інформацію про компанії та ФОП:

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  • актуальні реєстраційні дані,
  • наявність кредитної історії в базі Українського бюро кредитних історій,
  • дані про обтяження рухомого майна,
  • заборони на участь у тендерах,
  • податкові дані (статус платника ПДВ, наявність податкового боргу, внесення в реєстр великих платників податків),
  • дані про судові справи,
  • дані про виконавчі провадження.

Щоб скористатися послугою у мобільному додатку необхідно перейти у меню "Послуги", вибрати "Досьє ділової репутації", ввести ЄДРПОУ або ІПН контрагента та натиснути "Шукати".

У вебверсії "Приват24 для бізнесу" в каталозі послуг слід виконати пошук за назвою "Досьє ділової репутації", натиснути кнопку "Підключити", а далі "Відкрити". Для перегляду інформації за контрагентом необхідно ввести ЄДРПОУ або ІПН та натиснути "Шукати".

Також клієнти Приватбанку зможуть онлайн моніторити зміни ділової репутації за своїми компаніями та контрагентами.

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Щоб активувати моніторинг у послузі "Досьє ділової репутації", необхідно натиснути кнопку "Налаштування моніторингу" і "Підключити". Далі натиснути кнопку "Додати компанію", ввести ЄДРПОУ або ІПН і натиснути "Додати".

Про будь-які зміни в досьє контрагента клієнти отримають сповіщення на головній сторінці "Приват24 для бізнесу".

У Приватбанку уточнили, що моніторинг своїх компаній та перших 3-х контрагентів - безплатний.

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Економічна правда
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