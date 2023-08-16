Приватбанк запустил функцию проверки деловой репутации партнеров по бизнесу
ПриватБанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов "Досье деловой репутации", которая позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать о своих партнерах по бизнесу - о компаниях и ФЛП.
Об этом Приватбанк сообщает в соцсетях.
Проверить деловую репутацию своих украинских партнеров можно в приложении "Приват24 для бизнеса".
Сервис предоставляет следующую информацию о компаниях и ФЛП:
- актуальные регистрационные данные,
- наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,
- данные об обременениях движимого имущества,
- запреты на участие в тендерах,
- налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков),
- данные о судебных делах,
- данные об исполнительных производствах.
Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении необходимо перейти в меню "Услуги", выбрать "Досье деловой репутации", ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента и нажать "Искать".
В веб-версии "Приват24 для бизнеса" в каталоге услуг следует выполнить поиск по названию "Досье деловой репутации", нажать кнопку "Подключить", а далее "Открыть". Для просмотра информации по контрагенту необходимо ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать "Искать".
Также клиенты Приватбанка смогут онлайн мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам.
Чтобы активировать мониторинг в услуге "Досье деловой репутации", необходимо нажать кнопку "Настройки мониторинга" и "Подключить". Далее нажать кнопку "Добавить компанию", ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать "Добавить".
О любых изменениях в досье контрагента клиенты получат оповещение на главной странице "Приват24 для бизнеса".
В Приватбанке уточнили, что мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов - бесплатный.