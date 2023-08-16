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Приватбанк запустил функцию проверки деловой репутации партнеров по бизнесу

Среда, 16 августа 2023, 13:05 - Лия Ильченко

ПриватБанк запустил новую услугу для бизнес-клиентов "Досье деловой репутации", которая позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать о своих партнерах по бизнесу - о компаниях и ФЛП.

Об этом Приватбанк сообщает в соцсетях.

Проверить деловую репутацию своих украинских партнеров можно в приложении "Приват24 для бизнеса".

Сервис предоставляет следующую информацию о компаниях и ФЛП:

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  • актуальные регистрационные данные,
  • наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй,
  • данные об обременениях движимого имущества,
  • запреты на участие в тендерах,
  • налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр крупных налогоплательщиков),
  • данные о судебных делах,
  • данные об исполнительных производствах.

Чтобы воспользоваться услугой в мобильном приложении необходимо перейти в меню "Услуги", выбрать "Досье деловой репутации", ввести ЕГРПОУ или ИНН контрагента и нажать "Искать".

В веб-версии "Приват24 для бизнеса" в каталоге услуг следует выполнить поиск по названию "Досье деловой репутации", нажать кнопку "Подключить", а далее "Открыть". Для просмотра информации по контрагенту необходимо ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать "Искать".

Также клиенты Приватбанка смогут онлайн мониторить изменения деловой репутации по своим компаниям и контрагентам.

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Чтобы активировать мониторинг в услуге "Досье деловой репутации", необходимо нажать кнопку "Настройки мониторинга" и "Подключить". Далее нажать кнопку "Добавить компанию", ввести ЕГРПОУ или ИНН и нажать "Добавить".

О любых изменениях в досье контрагента клиенты получат оповещение на главной странице "Приват24 для бизнеса".

В Приватбанке уточнили, что мониторинг своих компаний и первых 3-х контрагентов - бесплатный.

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