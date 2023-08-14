ПриватБанк завершив перше півріччя з рекордними прибутками

Державний ПриватБанк за підсумками першого півріччя 2023 року отримав 29,7 млрд грн прибутку, що в 4,7 раза перевищує цей показник за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

"Завдяки потужним результатам роздрібного бізнесу та сегменту бізнес-клієнтів банк побив свій власний рекорд прибутковості, завершивши півріччя з фінансовим результатом у 29,7 млрд грн. Банк зберігає високу операційну ефективність, підтримуючи безперебійне обслуговування клієнтів. Операційні витрати залишаються стабільними під пильним контролем керівництва", - йдеться у повідомленні.

Так, залишки на строкових депозитних рахунках фізосіб у гривні зросли на 18% (на 6,9 млрд грн). У цілому залишки на рахунках клієнтів збільшилися на 3,5% (на 16,1 млрд грн).

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У банку нагадали, що в травні 2023 року спрямували до бюджету 24,1 млрд грн у вигляді дивідендів (80% прибутку минулого року).

"Кредитний портфель фізичних осіб зріс на 14% (на 6 млрд грн) до 49,2 млрд грн. Банк утримує лідерські позиції, з початку року збільшивши частку ринку кредитів фізичним особам до 36%.

Депозитний портфель фізосіб досяг 354 млрд грн, завдяки чому частка ринку збільшилась до 35,6%", - звітують у фінустанові.

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Також банк профінансував 10,3 тис підприємств, надавши нових кредитів на 15,6 млрд грн.

Економічна правда