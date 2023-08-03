У Приватбанку заявили про перелом в онлайн-торгівлі: запущена цифрова автентифікація платежів

Державний Приватбанк (Київ) та оператор платіжної системи Visa першими у світі представили нову програму цифрової автентифікації платежів в онлайн-торгівлі, яка дозволяє проводити швидкі транзакції без присутності картки, залишаючись при цьому простою у використанні.

Про це повідомляється на сайті Приватбанку.

Йдеться про програму цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF).

"Україна стала першою країною у світі, де запущено цю новаторську програму. Ця подія знаменує переломний момент для електронної комерції та платіжного ринку країни в цілому", - зазначили в Приватбанку.

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"Програма цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF), що працює на основі технологій EMV 3-D Secure та Visa Token Service, гарантує безпеку транзакцій без присутності картки, залишаючись при цьому простою у використанні", - додали в банку.

Digital Authentication Framework — це оновлення програми Visa Secure, яка заснована на технології 3-D Secure (3DS) і вимагала проходження багатоетапної перевірки для автентифікації клієнта банком-емітентом, перш ніж транзакція електронної комерції (без присутності картки) може бути схвалена з упевненістю.

В Digital Authentication Framework активна автентифікація потрібна лише для першої транзакції, наступні ж транзакції схвалюються автоматично.

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У держбанку вважають, що завдяки відсутності необхідності проходити таку автентифікацію під час кожної наступної операції споживачі відчуватимуть менше незручностей, скоротиться кількість замовлень, які залишатимуться неоформленими в кошику, а продавці, зі свого боку, отримають вищий рівень конверсії.

Нагадуємо:

Раніше, в липні 2022 року, Visa перенесла операційну діяльність та сервіси Приватбанку у своє хмарне рішення Visa Cloud Connect, щоб зменшити залежність банківської системи України від апаратного забезпечення, яке може зазнати пошкоджень у результаті бойових дій на території країни.

У грудні 2021 року Visa у партнерстві з Приватбанком запустили мобільний застосунок "Термінал" на основі рішення Visa Tap to Phone, який дозволяє підприємцям, що є клієнтами банку, перетворити свій смартфон з операційною системою Android, оснащений чипом NFC, на повноцінний POS-термінал.

У травні 2020 року Приватбанк разом із іншими глобальними партнерами Visa приєднався до Visa Token Service як постачальник послуг токенізації, доклавшись до посилення безпеки та покращення клієнтського досвіду цифрових торгових транзакцій в Україні.