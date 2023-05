Нові санкції РНБО ввели проти VS Energy, Деркача та доньки міністра оборони часів Януковича

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 травня, підписав укази про запровадження санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, серед яких компанія VS Energy International NV, колишній депутат Андрії Деркач та донька міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва.

Про це йдеться в указі президента 279/2023 від 12 травня 2023 року.

Під санкції потрапили власник Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе Лук'яненка Володимир Володимирович та його сина, який є власником Сумського машинобудівного НВО-ІНЖИНІРИНГ.

Крім того, до санкційного списку увійшли син колишнього народного депутата Андрія Деркача та донька колишнього міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва.

Також санкції були запроваджені проти компанії VS Energy International NV (Нідерланди), на яку оформлені енергетичні активи VS Energy в Україні та VS Energy Latvia.

Щодо VS Energy International NV правоохоронці щонайменше тричі намагалися арештувати ці активи, але безуспішно: у квітні 2022 року суд заявив, що існування правових підстав для арешту майна було не доведене.

У VS Energy в Україні є готельний бізнес у вигляді групи Premier Hotels & Resorts. Вона має чотири готелі в столиці, а також готелі у Львові, Харкові, Буковелі та Одесі.

Крім того, група володіє часткою заводу "Дніпроспецсталь" у Запоріжжі, ТЦ "Метроград" та "Метрополіс" у Києві.

Непублічними бенефіціарами групи VS Energy є російський бізнесмен Міхаїл Воєводін, відомий за прізвиськом в кримінальних колах як Міша "Лужнецький", експрезидент ФК "ЦСКА" Євгєній Гінер разом із заступником голови Держдуми РФ Александром Бабаковим, за даними Державного бюро розслідувань.

У травні 2022 року група заявила, що Гінер, Воєводін та Бабаков з 2014 року не мають стосунку до українських обленерго, а їх бенефіціарами є Марина Ярославська, Олег Сізерман (Німеччина), Валтс Вігантс, Віліс Дамбінс та Артурс Альтбергс (Латвія).

Усі перераховані вище номінальні власники VS Energy були включені до нового санкційного списку.

Проти родичів Гінера та Бабакова: Вадим Гінер, Ольга Бабакова-Ле Брен та Ірина Бабакова також запровадили санкції.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові пакети санкцій, які продовжують курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. До санкційних списків включили 493 юридичні та 208 фізичних осіб.