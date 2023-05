Зеленский ввел санкции против VS Energy, Деркача и дочери министра обороны времен Януковича

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых компания VS Energy International NV, бывший депутат Андрея Деркач и дочь министра обороны времен Януковича Павла Лебедева.

Об этом говорится в указе президента 279/2023 от 12 мая 2023 года.

Под санкции попали владелец Сумского машиностроительного НПО им. Фрунзе Лукьяненко Владимир Владимирович и его сын, который является владельцем Сумского машиностроительного НПО-ИНЖИНИРИНГ.

Кроме того, в санкционный список вошли сын бывшего народного депутата Андрея Деркача и дочь бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева.

Также санкции были введены против компании VS Energy International NV (Нидерланды), на которую оформлены энергетические активы VS Energy в Украине и VS Energy Latvia.

По VS Energy International NV правоохранители по меньшей мере трижды пытались арестовать эти активы, но безуспешно: в апреле 2022 года суд заявил, что существование правовых оснований для ареста имущества было не доказано.

Непубличными бенефициарами группы VS Energy являются российский бизнесмен Михаил Воеводин, известный по прозвищу в криминальных кругах как Миша "Лужнецкий", экс-президент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер вместе с заместителем председателя Госдумы РФ Александром Бабаковым, по данным Государственного бюро расследований.

Против родственников Гинера и Бабакова: Вадим Гинер, Ольга Бабакова-Ле Брен и Ирина Бабакова также ввели санкции.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых пакетах санкций, которые продолжают курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности. В санкционные списки включили 493 юридических и 208 физических лиц.