Угода з МВФ: що Україна пообіцяла зробити в рамках програми на $15,6 мільярда

Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.

Про це йдеться в документі програми, опублікованому на сайті Фонду.

Так, у тексті визначено першочергові вимоги, які Україна виконала ще до початку програми. Йдеться про три пункти:

Призначити голову Національного антикорупційного бюро (НАБУ): на початку березня за результатами конкурсу Кабмін призначив на цю посаду Семена Кривоноса;

Затвердити з боку уряду та подати до Верховної Ради зміни до бюджету: 21 березня ВРУ затвердила зміни до бюджету на пів трильйона гривень, відповідний закон очікує на підпис президента;

Доручити з боку уряду Міністерству фінансів розробити бюджетну декларацію на 2024-2030 роки: Кабмін ухвалив відповідне рішення на засіданні 24 березня.

Щодо структурних маяків, які попереду, угодою визначено 19 пунктів. З цих цьогоріч визначено більшість – 17 пунктів. А саме:

Затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня); Подати до ВРУ законопроект про відновлення та посилення статті 52 Бюджетного кодексу , аби мінімізувати ad-hoc зміни до бюджету (кінець травня); Ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків, відповідний законопроєкт уряд схвалив на початку лютого (кінець червня); Оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом (кінець вересня); Представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики (кінець вересня); Підготувати план дій, зокрема щодо усунення недоліків, виявлених під час опитування платників податків, як внесок у дорожню карту Національної стратегії доходів (кінець травня); Відновити дію статей Бюджетного кодексу щодо обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями для їх надання (кінець травня); Внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків (кінець травня); Розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання держінвестицій, в рамках чого розширити повноваження Мінфіну (кінець грудня); Ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня); Розробити стратегію повернення до плаваючого обмінного курсу, послаблення валютного контролю та переходу до інфляційного таргетування (кінець червня); Передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут (кінець липня); Відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки (кінець липня); Законодавчо посилити перевірки політично значущих осіб за стандартами ФАТФ (кінець вересня); Спростити систему декларування активів шляхом її об'єднання з іншими базами даних та реєстрами (кінець жовтня); Посилити інституційну автономію САП, зокрема, щодо процедур відбору, спроможності регулювати організаційну діяльність, а також механізмів дисципліни та підзвітності (кінець грудня); Посилити банківське управління та нагляд: відновити планові перевірки, відокремити підрозділ з питань пов'язаних сторін від банківського нагляду, запровадити консультативний орган при Наглядовому комітеті (кінець вересня);

На 2024 рік визначено лише два структурні маяки:

Підготувати концепцію санації (оздоровлення) банків у консультаціях з представниками Фонду гарантування вкладів та МВФ (кінець березня 2024 року); Впровадити методологію оцінки наглядових ризиків для визначення пріоритетів наглядової діяльності (кінець червня 2024 року).

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