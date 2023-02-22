Глава МВФ вважає можливим надання Україні "значного" повноцінного кредиту

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Про це в інтерв'ю Bloomberg після візиту до Києва у понеділок заявила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

"Офіс президента України Володимира Зеленського має намір укласти нову угоду з вашингтонським кредитором вже в наступному місяці з метою отримання 5 мільярдів доларів протягом першого року, за словами людей, знайомих з ходом переговорів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у понеділок, що Україна розраховує отримати понад 15 мільярдів доларів загалом", - нагадує агентство.

Георгієва високо оцінила зусилля України з трансформації своєї економіки, яка скоротилася більш ніж на 30% у 2022 році, після російського вторгнення.

"Виходячи з того, як працює українська влада, ми впевнені, що це може бути значна підтримка з нашого боку", - сказала Георгієва.

На сьогодні Україна отримала 2,7 мільярда доларів допомоги в рамках інструменту швидкого фінансування під час війни.

"Хоча МВФ зазвичай не надає повноцінних кредитних програм для країн, охоплених військовим конфліктом, він може зробити виняток, враховуючи масштаби війни та її значення для світу", - пише Bloomberg.

"Ми, безумовно, говоримо про більш тривалу перспективу, тому що очевидно, що українські політичні виклики не зникнуть найближчим часом", - сказала Георгієва.

Корпоративне управління та боротьба з корупцією будуть основною частиною програми, сказала глава МВФ, додавши, що зміцнення інституцій потребує подальшого вдосконалення.

"Україна може досягти прогресу в боротьбі з корупцією, тому що люди не збираються терпіти, коли гроші розкрадаються у той час, коли падають бомби", - сказала вона.

"Я не почула жодних спроб применшити проблему, а також відсутності бажання співпрацювати з нами", - резюмувала Георгієва.

Нагадаємо:

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в понеділок, 20 лютого, була з візитом у Києві.

Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. Триває робота над новою програмою.

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Економічна правда