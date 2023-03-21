$15,6 мільярда на 4 роки: Україна та МВФ досягли угоди на рівні персоналу

getty images

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол терміном у 4 роки.

Про це повідомила пресслужба МВФ за підсумками роботи місії у Варшаві 8-15 березня.

Програма передбачає доступ до 11,6 млрд СПЗ (близько 15,6 млрд доларів), або 577% від квоти України в МВФ.

Угоду ще має погодити Рада директорів МВФ. Очікується, що це станеться найближчими тижнями.

Крім того, як наголосив очільник місії Гевін Грей, програма "допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів та партнерів України протягом усього терміну дії програми".

Програма була розроблена відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах надзвичайно високої невизначеності, і очікується, що донори, в тому числі країни G7 та ЄС, нададуть тверді фінансові гарантії.

Наразі очікується поступове відновлення економіки України протягом наступних кварталів, оскільки активність відновлюється після російських атак на енергетичну інфраструктури. Проте розробка єдиного базового прогнозу в умовах невизначеності є надзвичайно складним завданням.

"Виходячи з цього, персонал наразі бачить зростання реального ВВП у 2023 році в діапазоні від -3 до +1 відсотка", – додав Грей. Цілями програми є підтримка економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та підтримка відновлення України на шляху до вступу в ЄС у післявоєнний період.

Два етапи програми

З огляду на надзвичайно високу невизначеність нова програма передбачає двоетапний підхід:

Перший етап триватиме протягом перших 12-18 місяців програми зміцнюватиме фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність.

Йдеться про (i) посилення мобілізації доходів, (ii) відмову від "друку коштів" та переходу до фінансування з внутрішніх боргових ринків (ОВДП), та (iii) сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, зокрема шляхом глибшої оцінки стану банківського сектору та підтримці незалежності НБУ.

Примітно, що МВФ наголошує на уникненні нових заходів, які можуть призвести до зниження податкових надходжень. Зокрема, мова йде про запровадження нових податкових пільг зі сплати окремих податків. Зазначимо, що наразі в українській владі утворилося окреме крило прихильників радикальної податкової реформи, що передбачає значне зниження ставок ключових податків - податку на прибуток, податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб - до 10% кожен.

Влада також зобов'язується продовжувати реформи, спрямовані на зміцнення державного управління та антикорупційної бази, в тому числі шляхом внесення змін до законодавства.

На другому етапі увага буде зосереджена на більш масштабних реформах, спрямованих на закріплення макроекономічної стабільності, підтримку відновлення та якнайшвидшої реконструкції, а також на підвищення стійкості та зростання в довгостроковій перспективі, в тому числі в контексті цілей України щодо вступу до ЄС.

Очікується, що до того моменту Україна повернеться до довоєнних засад економічної політики, включаючи гнучкий обмінний курс та режим інфляційного таргетування.

Фіскальна політика буде зосереджена на критично важливих структурних реформах для закріплення середньострокових доходів через реалізацію стратегії національних доходів, а також на посиленні управління державними фінансами та впровадженні реформ управління державними інвестиціями для підтримки післявоєнної відбудови.

Посилення конкуренції у життєво важливому енергетичному секторі та скорочення квазіфіскальних зобов'язань доповнить зусилля з проведення післявоєнних реформ.

Як Україна працювала з МВФ після початку великої війни?

До початку великої війни Україна була у короткостроковій програмі МВФ stand-by. 23 лютого 2022 року в Україні почала працювати місія Міжнародного валютного фонду. Вона мала оцінити готовність держави отримати третій транш кредиту, 700 млн дол, у межах ухваленої у 2020 році програми.

Вже після початку вторгнення Росії Україна розірвали програму stand-by, натомість фонд погодився виділити 1,4 млрд дол екстреного фінансування.

Протягом 2022 року Україна отримала від МВФ ще один кредит екстреного фінансування на 1,3 млрд доларів.

Наприкінці 2022 року українська влада домовилася з МВФ про моніторингову програму за участі ради правління фонду, розроблену спеціально для України. На момент ухвалення цієї програми МВФ ще не був готовий погоджувати Україні програму, яка передбачала фінансування, тому сторони зійшлися та такому проміжному варіанті, однак за умови ухвалення програми з грошима у майбутньому.

Читайте також: Україна хоче отримати від МВФ ще 16 мільярдів доларів. Чи буде нова програма?