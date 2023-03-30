Всі розділи
Укр / Рус

МВФ 31 березня розгляне нову програму підтримки України

Четвер, 30 березня 2023, 12:59 - Олексій Павлиш

Рада директорів МВФ у п'ятницю, 31 березня, розгляне запит України на відкриття нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF.

Про це повідомляється у календарі засідань Ради директорів МВФ.

Очікується, що Рада директорів погодить нову програму.

Нагадаємо:

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол терміном у 4 роки.

МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України

Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.

Читайте також: Історичне рішення. Як нова програма МВФ дозволить Україні залучити понад 50 мільярдів доларів

Економічна правда

МВФ Україна
Матеріали за темою
НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний 26 березня 2023, 18:00
МВФ прогнозує, що 2023 буде складним роком для світової економіки 26 березня 2023, 12:03
Група кредиторів надала відстрочку за борговими зобов'язанням України до 2027 року 25 березня 2023, 10:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті