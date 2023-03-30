МВФ 31 березня розгляне нову програму підтримки України
Четвер, 30 березня 2023, 12:59 -
Рада директорів МВФ у п'ятницю, 31 березня, розгляне запит України на відкриття нової 4-річної програми розширеного фінансування EFF.
Про це повідомляється у календарі засідань Ради директорів МВФ.
Очікується, що Рада директорів погодить нову програму.
Нагадаємо:
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо нової програми на суму 15,6 млрд дол терміном у 4 роки.
МВФ змінив правила кредитування для майбутньої програми підтримки України
Міжнародний валютний фонд готовий надати значну економічну підтримку Україні в рамках нової повноцінної кредитної програми.
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Економічна правда