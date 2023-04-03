Соглашение с МВФ: что Украина пообещала сделать в рамках программы на $15,6 миллиарда

Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

Об этом говорится в документе программы, опубликованном на сайте Фонда.

Так, в тексте определены первоочередные требования, которые Украина выполнила еще до начала программы. Речь идет о трех пунктах:

Назначить главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ): в начале марта по результатам конкурса Кабмин назначил на эту должность Семена Кривоноса;

Утвердить со стороны правительства и подать в Верховную Раду изменения в бюджет: 21 марта ВРУ утвердила изменения в бюджет на полтриллиона гривен, соответствующий закон ожидает подписи президента;

Поручить со стороны правительства Министерству финансов разработать бюджетную декларацию на 2024-2030 годы: Кабмин принял соответствующее решение на заседании 24 марта.

Относительно структурных маяков, которые впереди, соглашением определено 19 пунктов. Из этих в этом году определено большинство - 17 пунктов. А именно:

Утвердить подписью президента изменения в бюджет на полтриллиона гривен (до конца апреля); Подать в ВРУ законопроект о восстановлении и усилении статьи 52 Бюджетного кодекса, чтобы минимизировать ad-hoc изменения в бюджет (конец мая); Принять проект закона о налоговой политике и администрировании, подготовленный в рамках Мониторинговой программы. Речь идет о возвращении довоенных налогов, соответствующий законопроект правительство одобрило в начале февраля (конец июня); Обновить и опубликовать Среднесрочную стратегию управления государственным долгом (конец сентября); Представить бюджетную декларацию на 2024 год с прогнозами доходов, расходов и источников финансирования дефицита на 2025-2026 годы, а также отчет о фискальных рисках (конец сентября); Подготовить план действий, в частности по устранению недостатков, выявленных в ходе опроса налогоплательщиков, как вклад в дорожную карту Национальной стратегии доходов (конец мая); Восстановить действие статей Бюджетного кодекса относительно ограничений на предоставление государственных гарантий с четкими критериями для их предоставления (конец мая); Внести изменения в законодательство для повышения прозрачности и подотчетности специальных счетов (конец мая); Разработать дорожную карту мероприятий по государственным инвестициям и отбору проектов для предоставления госинвестиций, в рамках чего расширить полномочия Минфина (конец декабря); Принять Стратегию государственных доходов до конца 2023 года (конец декабря); Разработать стратегию возвращения к плавающему обменному курсу, ослабление валютного контроля и перехода к инфляционному таргетированию (конец июня); Передать Оператора газотранспортных систем Украины (ОГТСУ) Министерству энергетики и принять новый устав (конец июля); Восстановить декларирование госслужащих, которые не принимают непосредственного участия в мобилизации и военных действиях, и восстановить функцию НАПК по их проверке (конец июля); Законодательно усилить проверки политически значимых лиц по стандартам ФАТФ (конец сентября); Упростить систему декларирования активов путем ее объединения с другими базами данных и реестрами (конец октября); Усилить институциональную автономию САП, в частности, относительно процедур отбора, способности регулировать организационную деятельность, а также механизмов дисциплины и подотчетности (конец декабря); Усилить банковское управление и надзор: восстановить плановые проверки, отделить подразделение по вопросам связанных сторон от банковского надзора, ввести консультативный орган при Надзорном комитете (конец сентября);

На 2024 год определены только два структурных маяка:

Подготовить концепцию санации (оздоровления) банков в консультациях с представителями Фонда гарантирования вкладов и МВФ (конец марта 2024 года); Внедрить методологию оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности (конец июня 2024 года).

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Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ в пятницу одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны.

Украина и Международный валютный фонд достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на сумму 15,6 млрд долл сроком в 4 года.

МВФ изменил правила кредитования для будущей программы поддержки Украины.