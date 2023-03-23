Історичне рішення. Як нова програма МВФ дозволить Україні залучити понад 50 мільярдів доларів

Пізно ввечері 21 березня Міжнародний валютний фонд повідомив, що досяг згоди з українською владою щодо нової програми. На відміну від попередньої моніторингової програми, вона передбачатиме виділення чималого фінансування.

Після підписання та погодження Радою директорів МВФ Україна зможе отримати 15,6 млрд доларів кредитного фінансування протягом наступних 48 місяців.

Однак це ще не все. Програма Фонду допоможе уряду залучати ще десятки мільярдів доларів він інших партнерів, що стане у нагоді не лише під час активної фази війни, але й після її завершення.

Нову програму МВФ для України називають унікальною: Фонд вперше надає кошти країні в умовах безпрецедентної економічної невизначеності.

Для отримання фінансування українській владі доведеться виконати низку вимог. Мабуть, ключова з них – не призводити до погіршення свого фінансового становища та не експериментувати з податками під час війни.

Що ще має виконати держава для отримання грошей МВФ та на скільки критичною є співпраця з Фондом зараз?

В чому унікальність

Нова програма МВФ, яку отримала Україна, стала прецедентом. Хоча у фонду не існувало прямих заборон на кредитування країн в умовах війни, проте він не може надавати країнам кошти без чіткого макропрогнозу. А скласти його у країни, у якій тривають активні бойові дії, неможливо.

Моніторингова програма між МВФ та Україною, яка діяла до цього, також була свого роду ноу-хау. Це свідчить, що наразі Фонд фактично змінює підходи у своїй роботі та розробляє нові інструменти, які згодом зможуть використати й інші держави світу, які опиняться у подібних умовах що й Україна.

"Це своєріний подарунок, який зробила Україна решті світу: продемонструвавши спроможність і прагнення вистояти, ми спонукали МВФ переглянути власні кредитні політики та відкрити можливість роботи Фонду з країнами, що зазнають впливу екзогенних факторів та знаходяться в умовах невизначеності.

На нашому прецеденті був відпрацьований і шлях і політика такої глобальної організації, як МВФ, яка переосмислила свою роль і значення, стала відкритішою і ще більш рішучою до боротьби із викликами", – зазначає голова Нацбанку Андрій Пишний, який брав участь у перемовинах з МВФ.

Що передбачає програма?

Формат програми, яку Україна отримає від МВФ – програма розширеного фінансування або EFF. Такі програми, як правило, більш довгострокові та більші за обсягами, але передбачають проведення структурних реформ країною-отримувачем коштів.

В межах цієї програми Фонд погодився виділити Україні кредит у розмірі 577% від її квоти в МВФ, а це 11,6 млрд СПЗ, або 15,6 млрд доларів за поточним курсом. З них вже у 2023 році Україна зможе отримати близько 4,5 млрд доларів. Термін дії програми – 4 роки, графік виплат за кредитом – до 10 років.

Проте надання коштів в умовах невизначеності та внесення змін до процедур МВФ – не єдині особливості цієї програми. Ще однією її особливістю стане поділ на два етапи: воєнний та пост-воєнний. Кожен з етапів матиме зовсім різні завдання та, відповідно, вимоги.

Так, перший етап триватиме 12-18 місяців, що відповідає очікуванням МВФ щодо завершення активної фази бойових дій. На цьому етапі ключовою метою програми буде підтримка фіскальної, цінової та фінансової стабільності.

Основна увага на першому етапі програми буде на максимальній мобілізації доходів бюджету. Мова про податкові надходження, які держава має підвищувати, передусім, завдяки ефективнішому справлянню та жорсткішому контролю.

Фонд також прямо застерігає Україну від ухвалення будь-яких рішень, які можуть призвести до зниження податкових надходжень під час війни.

Другий етап програми триватиме, відповідно, 30-36 місяців. На цьому етапі проведення структурних реформ вийде на перший план.

Зокрема, Україна повинна буде активно впроваджувати реформи, спрямовані на відбудову економіки, а також підвищення фінансової стійкості та забезпечення довгострокового зростання економіки. Важливим напрямком реформ, які Україна повинна буде проводити на другому етапі програми МВФ, будуть заходи на інтеграцію до ЄС.

Очікується, що на другому етапі програми МВФ Україна повернеться до своїх довоєнних політик, зокрема політики плаваючого курсу валют та інфляційного таргетування.

Які вимоги до України?

Остаточний перелік вимог та структурних маяків програми МВФ буде оприлюднений разом з меморандумом про співпрацю. Наразі триває технічне погодження тексту меморандуму, а також його підписання.

Водночас, вже зараз відомо про низку вимог Фонду, частина з яких "перекочувала" з попередньої програми між МВФ та Україною.

Так, на першому етапі програми МВФ ключовим буде забезпечення стійкості бюджету та фінансової системи в умовах війни.

Фонд вимагатиме від України максимально мобілізовувати внутрішні ресурси, зокрема податки. Для цього Україні доведеться відновити довоєнні практики оподаткування, зокрема скасувати пільговий режим спрощеної системи оподаткування зі ставкою 2%.

Ця вимога частково перекочує з моніторингової програми з МВФ, де йшлося про розробку та реєстрацію законопроєктів про скасування податкових пільг, запроваджених після 24 лютого 2022 року. Тепер МВФ очікуватиме, що Рада проголосує ці законопроєкти, а самі пільги зникнуть вже з 1 липня цього року.

Ще один зі способів максимізації податкових надходжень до бюджету – підвищення контролю за справлянням податків. Особливу увагу у цьому контексті надано роботі Бюро економічної безпеки. Від останнього МВФ очікує не лише належного розслідування податкових та фінансових злочинів, але й активну роботу аналітичного департаменту на незалежній основі.

Реорганізація БЕБ стане однією з вимог програми МВФ. Ймовірно, цей процес передбачатиме перезавантаження керівництва Бюро, а також проведення атестації його працівників. Крім цього, уряд та Рада повинні будуть внести зміни до закону про БЕБ аби втілити у них "провідний міжнародний досвід" роботи аналогічних органів, а також аби посилити аналітичні функції Бюро.

На зустрічі в Офісі президента під час візиту Крісталіни Георгієвої в Україну, 20 лютого джерело: офіс президента

Крім податкових платежів, Україна повинна буде максимально мобілізувати інші внутрішні джерела фінансування видатків. Зокрема, Мінфіну та Нацбанку потрібно буде продовжувати працювати над "реанімацією" ринку ОВДП.

Щоб провести "реанімацію" Мінфіну доведеться підвищувати ставки запозичень. НБУ, зі свого боку, буде стимулювати банку купувати ОВДП за допомогою адміністративних заходів.

Альтернативи ринкового продажу ОВДП у період дії програми МВФ не буде: емісійне фінансування (простіше кажучи, "друк коштів") буде забороненим.

У фінансовому секторі вимоги МВФ залишатимуться майже незмінними. Ключовою з них залишатиметься підтримка незалежності Національного банку України від політичного втручання.

Також Україна повинна буде провести оцінку якості банківських активів, затвердження методології до якої стало однією з вимог моніторингової програми фонду.

У програмі з МВФ залишиться й продовження антикорупційних реформ. Зокрема, Україна повинна буде повернути обов’язкове декларування доходів чиновників та забезпечити доступ громадськості до електронних декларацій.

Щоправда, такий доступ будуть забезпечувати, зважаючи на безпекові ризики. Наприклад, аби ворог не зміг отримати доступ до координат, за якими проживають перші особи держави.

Ще одна вимога – завершити процес формування наглядових рад державних банків. Поки що уряд погодив ради ПриватБанку та Укргазбанку. Конкурси на незалежних членів рад Укрексімбанку та Ощадбанку все ще тривають.

На другому етапі програми, після закінчення активних бойових дій, держава повинна буде запровадити національну стратегію доходів. Фактично йдеться про план з державних надходжень на середньостроковий період – найближчі 5 років.

З одного боку, наявність такого плану має вберегти податкову систему від несподіваних та необдуманих змін. З іншого, він не виключає можливості проведення податкової реформи. Щоправда, така реформа має ґрунтуватися на зрозумілих обрахунках, не має призводити до провалу доходів бюджету, а ще її повинен буде погодити МВФ.

Серед інших вимог МВФ на другому етапі програми – підтримка макроекономічної стабільності, відновлення економіки та запровадження реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

Очікується, що на під час другого етапу програми Україна зосередиться на проведенні структурних реформ, зокрема здійснить реформу управління державними інвестиціями під час повоєнної відбудови.

Крім повернення ринкового курсоутворення, Україна працюватиме над приведенням тарифів для населення до ринкових показників.

"Програма МВФ скеровує Україну у певному напрямку економічної політики – зокрема, заохочує відмовитися від експериментів з пільговими системами оподаткування, що можуть стати шкідливими для наповнення бюджету під час війни", – резюмує економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк.

Які можливості надасть нова програма?

Ще до широкомасштабної війни МВФ розглядався Україною не тільки як джерело фінансування, а також як гарантія, яка дозволяє залучати більші обсяги фінансування з інших джерел. Хоча наразі зовнішні ринки капіталу для України залишаються закритими, роль програми МВФ від цього не зменшується.

Цю тезу підтверджують і в самому МВФ. За словами голови місії Фонду Гевіна Грея, наявність програми з МВФ "допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування протягом усього терміну її дії".

За даними співрозмовника ЕП, дотичного до переговорного процесу, у прив’язці з програмою МВФ на 15,6 млрд доларів Україна зможе отримати ще близько 40 млрд доларів запевнень від донорів та партнерів для покриття її фінансових потреб.

На скільки Україні потрібна ця програма?

Необхідність у коштах МВФ продиктована рекордним дефіцитом держбюджету, який виник в умовах війни. При чому розмір дефіцит лише збільшується, напередодні депутати підвищили обсяг видатків одразу на пів трильйона гривень, які спрямують на підтримку сил оборони.

Хоча кошти МВФ уряд не зможе використовувати на потреби армії, вони дозволять профінансувати усі інші статті видатків держави, наприклад, соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров’я тощо.

"Усі кошти іноземних партнерів надходять до загального фонду, з якого фінансується більшість витрат. Тож технічно умовне фінансування тієї ж освіти чи медицини за рахунок грантів та кредитів вивільняє ресурси, акумульовані всередині економіки, для фінансування армії", – пояснює голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Ще одна неочевидна необхідність у залученні коштів МВФ наразі полягає у тому, що Україні потрібно виплачувати свої старі борги перед фондом. Такі виплати зменшують резерви НБУ та тиснуть на бюджет, відволікаючи дорогоцінні ресурси з пріоритетних напрямків.

Протягом 2023 року Україна має виплатити на користь фонду близько 3,15 млрд доларів. Отримання траншів кредиту на 4,5 млрд доларів повністю компенсує ці витрати та збільшить фінансові можливості держави.

Крім цього, нова програма МВФ для України має політичні причини. Зокрема, для урядів країн-донорів важливо мати незалежну точку зору на макроекономічні потреби України та на її економічну політику.

"Для наших партнерів важливо, щоб МВФ надавав позитивні оцінки ефективності використання міжнародної допомоги… Це допоможе уникнути звинувачень у тому, що кошти надаються без будь-яких умов та без належного контролю. Такі звинувачення часто лунають від політичних опонентів тих урядів, які допомогу Україні погоджують", – додає Ваврищук.

Чи може Україна виконати вимоги?

Україна під силу виконати всі вимоги Фонду та залучити, щонайменше, більшу частину передбаченого у межах програми фінансування.

По-перше, досвід співпраці України та МВФ в умовах широкомасштабної війни відкрив Україну для кредитора по-новому. Умови попередньої моніторингової програми Україна виконала інколи навіть з випередженням графіка. Чи не вперше за останні десятиліття у прес-релізах за підсумками перегляду тієї програми МВФ відкрито хвалив українську владу.

По-друге, умови програми, зокрема першого її етапу, не є надзвичайно складними для України.

"На першому етапі програми умови будуть досить легкими і в основному фокусуватимуться на мобілізації доходів бюджету, посиленні макроекономічної стабільності та певних антикорупційних заходах, адже ця сфера залишається важливою для міжнародних партнерів", – зазначає головна економістка Dragon Capital Олена Білан.

Реформи, які МВФ вимагатиме на другому етапі, будуть узгоджуватися із загальним курсом України на вступ до ЄС. Тобто, їх українська сторона виконала б у будь-якому разі, аби підтвердити свої наміри та зрештою вступити до Євросоюзу.

По-третє, Україна наразі занадто сильно залежить від зовнішнього фінансування, аби нехтувати таким значущим джерелом коштів, як МВФ.

Насамкінець, укладання цієї програми МВФ з Україною, у першу чергу, стало наслідком політичної волі. Активна робота над підготовкою до місії МВФ, яка передувала угоді на рівні персоналу про цю програму, почалася після повернення директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої з України.

Тоді очільницю фонду вразило не тільки руйнування, а й здатність здатність українців пристосовуватися та підтримувати роботу критичної та фінансової інфраструктури у настільки складних умовах. Так, голова НБУ Андрій Пишний зазначає, що вона була дуже вражена тим, наскільки чистим і охайним є Київ военного часу.

"Тут мабуть спрацювала філософія розбитих вікон: вона їх не побачила. І це дуже важливий момент, адже говорить про стійкість і спроможність України на ментальному рівні, не лише на рівні звітів, які ми готуємо", – наголошує український топ-посадовець.

Ця політична воля може стати ще одним фактором тиску на українську владу щодо виконання вимог нової програми, адже цього розу у Фонді не "спустять ситуацію на самотік" та з особливою ретельністю будуть стежити за прогресом України.

"МВФ створило нову політику, в рамках якої він зробив можливим надання більшого фінансування для тих країн, які знаходяться у нестабільному положенні внаслідок зовнішніх чинників... Те, що українським переговорникам вдалося досягти таких домовленостей з МВФ, є великим досягненням", – зазначає Максим Самойлюк.