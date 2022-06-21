У "Метінвесті" розповіли, скільки у Маріупольському порту лишалось металу у перший день війни

У перший день війни в Маріупольському порту залишалося понад 234 тисячі тонн металургійної продукції, виробленої на ММК ім. Ілліча та "Азовсталі". "Метінвест" застерігає споживачів від купівлі викраденого росіянами укрїнського металу.

Про це йдеться у заяві "Метінвеста".

Зазначається, що листи із проханням не купувати викрадену росіянами з порту Маріуполя металопродукцію виробництва Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча (ММК ім. Ілліча) та комбінату "Азовсталь" надіслані усім портам, клієнтам і партнерам за підписами гендиректора ММК ім. Ілліча та гендиректора "Азовсталі".

"У перший день війни в Маріупольському морському торговельному порту залишалося понад 234 тисячі тонн металургійної продукції, виробленої на ММК ім. Ілліча та "Азовсталі".

Через російську окупацію Маріуполя комбінати не можуть експортувати цю продукцію законним покупцям з Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії, Туреччини, Іраку та Єгипту.

Підприємства Метінвесту зауважують високу ймовірність розкрадання та контрабанди української металургійної продукції, зважаючи на завантаження металу на судно РМ-3 російською компанією "УК "Ріка-море". Комбінати наголошують на відсутності будь-якої співпраці чи координації з представниками країни-агресора або її окупаційною адміністрацією, що причетна до вивезення металу до РФ", - йдеться у позиції компанії.

ММК ім. Ілліча й "Азовсталь" підкреслюють, що за міжнародним та українським законодавством збройне захоплення торгових суден, що перебували в акваторії маріупольського порту, та української продукції мають усі ознаки бандитизму чи пограбування.

"Підприємства просять усіх потенційних покупців відхиляти будь-які пропозиції щодо викраденої металургійної продукції, адже її купівля не вважатиметься добросовісною.

Зокрема:

ретельно розглядати кожну угоду щодо будь-якої металургійної продукції сумнівного походження, особливо з тимчасово окупованих Маріуполя, Херсона, Севастополя або з російських Таганрогу, Туапсе, Ростова-на-Дону, Новоросійська, які не постачали таку продукцію раніше. Портам – ретельно перевіряти чинність супровідних документів та походження будь-якої металургійної продукції із вищезгаданих міст;

перевіряти сертифікати походження та супровідні документи на металургійну продукцію з вказаних міст;

відхиляти підозрілі угоди з російськими компаніями, пов’язаними з постачанням металургійної продукції, що походить із названих міст;

повідомляти Метінвест про усі комерційні пропозиції щодо будь-якої металургійної продукції сумнівного походження.

У середині червня цього року Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча Групи Метінвест звернувся до Кабінету міністрів та Офісу Президента з проханням накласти персональні санкції на російських резидентів, які незаконно захоплюють і перепродають український метал", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Російські загарбники продовжують вивозити метал компанії "Метінвест" із Маріуполя російськими суднами.

Російські топменеджери гірничо‑металургійного холдингу "Метінвест" на початку березня отримали листи із пропозицією розірвати контракти. Компанію вже залишили десяток управлінців з російськими паспортами.

Економічна правда