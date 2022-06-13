До Іспанії прибуло перше судно з українською кукурудзою, яке слідувало Балтійським морем

До іспанського порту Ла-Корунья прибуло судно з 18 тис тонн української кукурудзи - це перша партія українського зерна, яку доставили "новим морським маршрутом" через Балтійське море, щоб уникнути заблокованих Росією українських портів.

Про це пише CNN із посиланням на пресслужбу порту.

Вантажне судно Alppila, яке перевозило кукурудзу, прибуло в порт до світанку в понеділок та має бути розвантажене до вівторка, розповіли в порту.

Це перша партія українського зерна, яка досягла північно-західної Іспанії морським шляхом, використовуючи "новий морський шлях, відкритий у Балтійському морі, щоб уникнути блокади російськими ВМС портів України на Чорному морі", йдеться в заяві групи виробників кормів Agafac.

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік раніше заявив, що Україна намагається встановити нові маршрути з Румунією, Польщею та країнами Балтії, щоб забезпечити, аби 22 мільйони тонн зерна, що застрягло в українських морських портах, "доїхали до місця призначення".

"Це лише невелика кількість кукурудзи, але вона відновлює можливість імпортувати все, що тільки можливо з України", - сказав CNN директор Agafac Бруно Бід.

За його словами, регіональні виробники корму для тварин із групи Agafac щороку закуповували 40% усієї своєї кукурудзи з України у період із січня по червень.

У заяві Agafac йдеться, що "невелику кількість кукурудзи вивезли із Західної України вантажівками до Польщі та Румунії", а кукурудзу, яка прибула до Іспанії, завантажили на судно в польському порту Свіноуйсьце на Балтійському морі.

Економічна правда