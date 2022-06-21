В "Метинвесте" рассказали, сколько в Мариупольском порту оставалось металла в первый день войны
В первый день войны в Мариупольском порту оставалось более 234 тысяч тонн металлургической продукции, произведенной на ММК им. Ильича и "Азовстали". "Метинвест" предостерегает потребителей от покупки похищенного россиянами украинского металла.
Об этом говорится в заявлении "Метинвеста".
Отмечается, что письма с просьбой не покупать похищенную россиянами из порта Мариуполя металлопродукцию производства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК им. Ильича) и комбината "Азовсталь" направлены всем портам, клиентам и партнерам за подписями гендиректора. Ильича и гендиректора "Азовстали".
"В первый день войны в Мариупольском морском торговом порту оставалось более 234 тысяч тонн металлургической продукции, произведенной на ММК им. Ильича и "Азовстали".
Из-за российской оккупации Мариуполя комбинаты не могут экспортировать эту продукцию законным покупателям из Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии, Турции, Ирака и Египта.
Предприятия Метинвеста отмечают высокую вероятность хищения и контрабанды украинской металлургической продукции, учитывая загрузку металла на судно РМ-3 российской компанией "УК "Река-море.
Комбинаты отмечают отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, которая причастна к вывозу металла в РФ", - говорится в позиции компании.
ММК им. Ильича и "Азовсталь" подчеркивают, что по международному и украинскому законодательству вооруженный захват торговых судов, находившихся в акватории мариупольского порта и украинской продукции, имеют все признаки бандитизма или ограбления.
"Предприятия просят всех потенциальных покупателей отклонять какие-либо предложения по похищенной металлургической продукции, ведь ее покупка не будет считаться добросовестной.
В частности:
- тщательно рассматривать каждое соглашение относительно любой металлургической продукции сомнительного происхождения, особенно из временно оккупированных Мариуполя, Херсона, Севастополя или из российских Таганрогов, Туапсе, Ростова-на-Дону, Новороссийска, не поставлявших такую продукцию раньше. Портам – тщательно проверять действие сопроводительных документов и происхождение любой металлургической продукции из вышеупомянутых городов;
- проверять сертификаты происхождения и сопроводительные документы на металлургическую продукцию из указанных городов;
- отклонять подозрительные соглашения с российскими компаниями, связанными с поставкой металлургической продукции, происходящей из названных городов;
- сообщать Метинвесту о всех коммерческих предложениях по любой металлургической продукции сомнительного происхождения.
В середине июня этого года Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест обратился в Кабинет министров и Офис Президента с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл", - добавили в компании.
Напомним:
Российские захватчики продолжают вывозить металл компании "Метинвест" из Мариуполя российскими судами.
Российские топ-менеджеры горно-металлургического холдинга "Метинвест" в начале марта получили письма с предложением расторгнуть контракты. Компанию уже покинули десяток управленцев с российскими паспортами.
Экономическая правда
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