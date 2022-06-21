В "Метинвесте" рассказали, сколько в Мариупольском порту оставалось металла в первый день войны

В первый день войны в Мариупольском порту оставалось более 234 тысяч тонн металлургической продукции, произведенной на ММК им. Ильича и "Азовстали". "Метинвест" предостерегает потребителей от покупки похищенного россиянами украинского металла.

Об этом говорится в заявлении "Метинвеста".

Отмечается, что письма с просьбой не покупать похищенную россиянами из порта Мариуполя металлопродукцию производства Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММК им. Ильича) и комбината "Азовсталь" направлены всем портам, клиентам и партнерам за подписями гендиректора. Ильича и гендиректора "Азовстали".

"В первый день войны в Мариупольском морском торговом порту оставалось более 234 тысяч тонн металлургической продукции, произведенной на ММК им. Ильича и "Азовстали".

Из-за российской оккупации Мариуполя комбинаты не могут экспортировать эту продукцию законным покупателям из Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии, Турции, Ирака и Египта.

Предприятия Метинвеста отмечают высокую вероятность хищения и контрабанды украинской металлургической продукции, учитывая загрузку металла на судно РМ-3 российской компанией "УК "Река-море.

Комбинаты отмечают отсутствие какого-либо сотрудничества или координации с представителями страны-агрессора или ее оккупационной администрацией, которая причастна к вывозу металла в РФ", - говорится в позиции компании.

ММК им. Ильича и "Азовсталь" подчеркивают, что по международному и украинскому законодательству вооруженный захват торговых судов, находившихся в акватории мариупольского порта и украинской продукции, имеют все признаки бандитизма или ограбления.

"Предприятия просят всех потенциальных покупателей отклонять какие-либо предложения по похищенной металлургической продукции, ведь ее покупка не будет считаться добросовестной.

В частности:

тщательно рассматривать каждое соглашение относительно любой металлургической продукции сомнительного происхождения, особенно из временно оккупированных Мариуполя, Херсона, Севастополя или из российских Таганрогов, Туапсе, Ростова-на-Дону, Новороссийска, не поставлявших такую ​​продукцию раньше. Портам – тщательно проверять действие сопроводительных документов и происхождение любой металлургической продукции из вышеупомянутых городов;

проверять сертификаты происхождения и сопроводительные документы на металлургическую продукцию из указанных городов;

отклонять подозрительные соглашения с российскими компаниями, связанными с поставкой металлургической продукции, происходящей из названных городов;

сообщать Метинвесту о всех коммерческих предложениях по любой металлургической продукции сомнительного происхождения.

В середине июня этого года Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест обратился в Кабинет министров и Офис Президента с просьбой наложить персональные санкции на российских резидентов, незаконно захватывающих и перепродающих украинский металл", - добавили в компании.

Напомним:

Российские захватчики продолжают вывозить металл компании "Метинвест" из Мариуполя российскими судами.

Российские топ-менеджеры горно-металлургического холдинга "Метинвест" в начале марта получили письма с предложением расторгнуть контракты. Компанию уже покинули десяток управленцев с российскими паспортами.

Экономическая правда